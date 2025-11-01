scorecardresearch
 

Feedback

'वोट चोरी' को लेकर मुंबई में MVA का प्रोटेस्ट मार्च, एक मंच पर उद्धव-शरद पवार, राज ठाकरे बोले- फर्जी वोटर दिखते ही करो इलाज

कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी) और मनसे के गठबंधन महा विकास अघाड़ी ने शनिवार को मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ मुंबई में विरोध मार्च निकाला. एमवीए ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि मतदाता सूची की गलतियों को ठीक करने के बाद ही महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं.

Advertisement
X
मुंबई में 'वोट चोरी' के खिलाफ एमवीए के विरोध मार्च में, शरद पवार, राज और उद्धव ठाकरे. (Photo: PTI)
मुंबई में 'वोट चोरी' के खिलाफ एमवीए के विरोध मार्च में, शरद पवार, राज और उद्धव ठाकरे. (Photo: PTI)

शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (महा विकास अघाड़ी (MVA)) के अध्यक्ष राज ठाकरे सहित महा विकास अघाड़ी (MVA) में शामिल अन्य दलों के नेताओं ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शनिवार को मुंबई में एक विशाल प्रोटेस्ट मार्च निकाला. 

इसका नाम ‘सत्य के लिए मार्च’ रखा गया था, जो शनिवार दोपहर साउथ मुंबई के फैशन स्ट्रीट से शुरू हुआ और बीएमसी मुख्यालय पर समाप्त हुआ. भारी पुलिस बल की तैनाती और ट्रैफिक डायवर्जन के बीच एमवीए की इस विरोध रैली में हजारों समर्थक जुटे. इस मौके पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. 

राज ठाकरे ने लगाया डुप्लीकेट वोटिंग का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Despite police saying no, opposition raises a ruckus in Mumbai, Thackeray and Pawar unite.
वोटर लिस्ट में धांधली पर ठाकरे-पवार का हल्लाबोल, पुलिस ने नहीं दी इजाजत 
pune news
पुणे: बेटे की शादी से पहले महिला की मौत 
मृतक महिला आशा संजय गवली. (Photo: Screengrab)
बेटे की शादी से पहले मां की मौत, अर्थी उठी तो फफक कर रोए लोग 
Pregnant Job scam
'मुझे प्रेग्नेंट करो', विज्ञापन देख झांसे में आया बिजनेसमैन और गंवा दिए 11 लाख रुपये 
हत्या के आरोप में भांजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. (Photo: ITG)
भांजे ने मामा की बेरहमी से कर दी हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात 

राज ठाकरे ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर मतदाता सूचियों को मंजूरी दिए बिना जल्दबाजी में नगरीय निकाय चुनाव कराने का आरोप लगाया और कई निर्वाचन क्षेत्रों में डबल वोटिंग के उदाहरण दिए. उन्होंने कहा, 'मेरे पास मालाबार हिल निर्वाचन क्षेत्र के 4,500 मतदाताओं की सूची है, जो कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, भिवंडी और मुरबाद निर्वाचन क्षेत्रों में रहते हैं. इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्होंने दो बार मतदान किया. यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में ऐसे लाखों मतदाता हैं जिन्होंने दो बार मतदान किया है.'

Advertisement

उन्होंने पूछा कि मतदाता सूची में इतनी त्रुटियां हैं, तो चुनाव आयोग को बीएमसी चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों है? राज ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई उत्तर में 17.29 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 62 हजार मतदाता डुप्लिकेट हैं. इसी तरह मुंबई की अन्य लोकसभा सीटों पर भी डुप्लिकेट मतदाता हैं. उन्होंने कहा, 'जब भी चुनाव हों, उससे पहले मतदाता सूची की गलतियों को ठीक करें. हर चेहरा पहचाना जाना चाहिए.' राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं से कहा, 'अगर किसी पोलिंग बूथ पर कोई नकली या फर्जी मतदाता दिखाई दे, तो पहले उसका इलाज करो फिर पुलिस को सौंपना.'

उद्धव ने शिंदे गुट और BJP को बताया एनाकोंडा

रैली को संबोधित करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा को 'एनाकोंडा' कहकर संबोधित किया. उद्धव ने कहा, 'मैं उन्हें एनाकोंडा कहता हूं क्योंकि उन्होंने पहले हमारी पार्टी चुराई और अब वोट चुरा रहे हैं.' उन्होंने लोगों से मतदाता सूची में अपने नाम ध्यान से जांचने का आग्रह किया. उद्धव ठाकरे ने कहा, 'हमें ऐसे मामले मिले हैं जहां मतदाताओं का पंजीकरण सार्वजनिक शौचालय के पते पर हुआ था. कल्पना कीजिए कि आपके अपने पते पर कितने फर्जी मतदाता पंजीकृत हो सकते हैं. कृपया इसकी प्राथमिकता से जांच करें.'

Advertisement

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने एक ऐसे मामले का भी जिक्र किया जहां उनके नाम और पते का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन के लिए एक फर्जी मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया गया था. उन्होंने इसे अपना और अपने परिवार का नाम सूची से हटाने की कोशिश बताया. उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का सर्वर भाजपा पदाधिकारियों के पास है. उन्होंने कहा, 'हम चुनाव चाहते हैं. हम उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाना चाहते हैं. लेकिन अगर वे चुनाव में धांधली कर रहे हैं, तो जनता को तय करना चाहिए कि चुनाव होना चाहिए या नहीं.'

वोट चोरी के मुद्दे को अदालत में ले जाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा, 'हम पहले सबूत इकट्ठा करेंगे फिर अदालत जाएंगे. देखते हैं अदालत में हमें न्याय मिलता है या नहीं. हमारी शिवसेना का मामला 3-4 साल से अदालत में लंबित है, लेकिन अब हमें न्याय चाहिए.' बीएमसी चुनावों में अपनी पार्टी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन के मुद्दे पर उद्धव ने कहा, 'हम दोनों भाई जनता के लिए एक साथ आए हैं. लोगों को हमारा साथ देना चाहिए. आप सभी ने हमारी एकता की ताकत दिखाई है.'

शरद पवार ने की MVA में एकजुटता की अपील

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने महा विकास अघाड़ी के सभी दलों से एकजुट होकर बीजेपी और उसके सहयोगियों का मुकाबला करने की अपील की. उन्होंने रैली में आई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, 'आप सभी ने हमारी एकता की ताकत दिखाई है. यह लोकतंत्र द्वारा दिए गए हमारे अधिकारों की रक्षा करने का समय है. हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने सभी राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना चाहिए. आज का विरोध प्रदर्शन मुझे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की याद दिलाता है. हमारी चुनावी प्रक्रिया में भारी विसंगतियां हैं, जिसे लेकर आज लोगों में अशांति है. हमारी ताकत निर्वाचन आयोग को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मजबूर करेगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement