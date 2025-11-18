scorecardresearch
 

मुंबई: स्टील कर्मचारी की हत्या, सहकर्मी ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

मुंबई में एक सहकर्मी ने एक कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार है. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है. लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

सहकर्मी ने कर्मचारी की पीट-पीटकर की हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र में सोमवार तड़के दक्षिण मुंबई स्थित एक निजी स्टील कंपनी में गुजरात के रहने वाले 39 वर्षीय एक कर्मचारी की उसके सहकर्मी ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गिरगांव स्थित सेंटेक कोटेड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड में रात 1 बजे से 1.30 बजे के बीच हुई.

यह भी पढ़ें: दो मर्डर, गैंगस्टर एक्ट समेत 11 केस... जिस रमीज पर रोहिणी आचार्य ने लगाए आरोप, जानें उसकी क्राइम कुंडली

लकड़ी के स्टूल और अग्निशामक यंत्र से किया हमला

पुलिस ने मृतक की पहचान गुजरात के बनासकांठा निवासी रमेश हाजी चौधरी के रूप में की है. अधिकारी के अनुसार उसी परिसर में रहने और काम करने वाले आरोपी सूरज संजय मंडल (22) ने चौधरी पर लकड़ी के स्टूल और अग्निशामक यंत्र से हमला किया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: नोएडा ब्लाइंड मर्डर में सनसनीखेज खुलासा, प्रेमी निकला कातिल, बताया- सिर-हाथों को बस से कुचला, धड़ नाले में फेंका

हमला क्यों किया, अभी कारणों का नहीं चल पाया है पता

जानलेवा हमले के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं. पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

