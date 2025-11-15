scorecardresearch
 

नोएडा ब्लाइंड मर्डर में सनसनीखेज खुलासा, प्रेमी निकला कातिल, बताया- सिर-हाथों को बस से कुचला, धड़ नाले में फेंका

नोएडा सेक्टर 108 में मिली सिर और हाथ कटी महिला की लाश का ब्लाइंड मर्डर सुलझ गया है. पुलिस ने मृतका की पहचान प्रीति यादव के रूप में की और उसके प्रेमी मोनू सोलंकी को गिरफ्तार किया है. पैसों और ब्लैकमेलिंग के विवाद में मोनू ने गडांसे से उसकी हत्या कर शरीर के हिस्से काटकर नाले में फेंक दिया था.

सिर कटी महिला (प्रीति यादव) की फाइल फोटो.(Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
सिर कटी महिला (प्रीति यादव) की फाइल फोटो.(Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)

नोएडा के पॉश सेक्टर 108 में नाले से मिली सिर और हाथ कटी महिला की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. घटना शुरू से ही ब्लाइंड मर्डर मानी जा रही थी, लेकिन करीब एक हफ्ते की लगातार तफ्तीश के बाद पुलिस ने मृतका की पहचान कर ली और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया. मृतका का नाम प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी है, जबकि हत्या का आरोपी उसका प्रेमी मोनू सोलंकी निकला.

शव की शिनाख्त मुश्किल, सिर और हाथ कटे मिले

दरअसल, 6 नवंबर को सेक्टर-39 पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 108 के नाले में एक महिला का क्षत-विक्षत शव पड़ा है. महिला का सिर और दोनों हाथों के पंजे कटे हुए थे, जिससे उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया था. यही वजह थी कि पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर मानकर कई टीमें बनाईं और जांच शुरू की.

5000 सीसीटीवी और 1100 वाहन खंगाले गए

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 1100 से ज्यादा वाहनों को ट्रैक किया. 44 संदिग्ध वाहनों की जांच हुई. इसी दौरान पुलिस को एक सफेद-नीले रंग की बस दिखी, जो घटना वाले दिन उसी तरफ जाती दिखी. उसका नंबर UP16KT0037 मिला. यह बस मोनू सिंह चलाता है, जो बरौला में किराए पर रहता है. इसी बीच जानकारी मिली कि बरौला की रहने वाली प्रीति नाम की एक महिला कई दिनों से लापता है और उसका मोनू के साथ प्रेम संबंध था. इसके बाद शक और गहरा हो गया.

14 नवंबर को मोनू की गिरफ्तारी, खुला राज

पुलिस ने मोनू की तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर 14 नवंबर को उसे पकड़ लिया. पूछताछ में मोनू ने पूरी हत्या की कहानी बता दी. उसने बताया कि उसकी मां और प्रीति एक जींस फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे दोनों परिवारों के बीच आना-जाना शुरू हुआ और बाद में उसके व प्रीति के बीच अवैध संबंध बन गए.

पैसे, ब्लैकमेलिंग और धमकियों से तनाव में था आरोपी

मोनू के मुताबिक, प्रीति अक्सर उससे पैसे लेती थी और उस पर कमाई का बड़ा हिस्सा हड़पने का दबाव डालती थी. आरोप है कि वह उसे ब्लैकमेल भी करती थी और यहां तक धमकी देती थी कि तुम्हारे बच्चे को गलत काम में लगा देंगे. इसी तनाव और गुस्से की वजह से मोनू ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

5 नवंबर की रात हत्या, बस में बैठाकर ले गया था प्रीति को

मोनू ने कबूला कि 5 नवंबर की रात वह प्रीति के घर गया और वहां रखा गडांसा चुपके से उठा लाया. इसके बाद वह प्रीति को अपनी बस में बैठाकर ले गया. रास्ते में दोनों ने पराठे और मैगी खाए, लेकिन इसी दौरान झगड़ा हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई.

गडांसे से गर्दन काटी, हाथों के पंजे भी काटे

गुस्से में मोनू ने गडांसे से प्रीति की गर्दन काट दी. फिर पहचान मिटाने के लिए उसके दोनों हाथों के पंजे भी काट दिए. शव को उसने सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया. जबकि सिर और हाथों के पंजे गाजियाबाद ले जाकर अपनी बस चढ़ाकर कुचल दिए और वहां फेंक दिया, ताकि पहचान बिल्कुल न हो सके.

पुलिस ने सभी सबूत बरामद किए

मोनू की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका के अवशेष, कपड़े, गडांसा, बस और बस में बिछी खून लगी मैट बरामद की. फोरेंसिक टीम ने इन सभी पर मिले दागों को मानव रक्त बताया है. आरोपी मोनू सोलंकी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

