मुंबई: शादी समारोह के दौरान सिलेंडर फटा, 20 लोग घायल

मुंबई के लालबाग इलाके में शादी समारोह के दौरान एक सिलेंडर में धमाका हो गया. इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं. कई लोगों की हालत गंभीर है. पुलिस के मुताबिक धमाका गणेश गली स्थित सारंग बिल्डिंग में हुआ. स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां एक शादी हो रही थी. इस दौरान खाना पकाया जा रहा था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि जब खाना बनाया जा रहा था उसकी दौरान सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी. वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना कैटर्रस को दी, लेकिन उन्होंने इस शिकायत पर ध्यान नहीं दी.

Maharashtra: Mumbai Mayor Kishori Pednekar visits King Edward Memorial (KEM) hospital to meet the people who were injured in Lalbaug area's cylinder blast today. https://t.co/Hw3DD7VgyK pic.twitter.com/DOFNkQOtl7