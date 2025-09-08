scorecardresearch
 

घर में घुसकर नाबालिग लड़की से चाकू की नोंक पर रेप, गणेश विसर्जन में गया था बाकी परिवार

अकोला में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही घर में रेप का मामला सामने आया है. मालूम हुआ कि लड़की का परिवार गणेश विसर्जन के लिए गया था. वह घर पर अकेली थी और उसी दौरान आरोपी घर में घुसा और चाकू की नोंक पर उसके साथ बलात्कार किया.

अकोला में चाकू के बल पर नाबालिग से रेप (Photo: Representational Image)
अकोला में चाकू के बल पर नाबालिग से रेप (Photo: Representational Image)

महराष्ट्र के अकोला शहर में गणेश विसर्जन के बीच एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शनिवार, 6 सितंबर की दोपहर 4:30 बजे डाबकी रोड थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके ही घर में घुसकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किए जाने का मामला उजागर हुआ है. घटना के समय लड़की के परिवार वाले गणेश विसर्जन में शामिल होने गए थे.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 साल का तौहिद समीर बैद नामक आरोपी घर में घुस आया. तभी लड़की का एक रिश्तेदार वहां से गुजर रहा था. अंदर से आवाजें आने पर उसने आरोपी को टोका तो आरोपी ने चाकू दिखाकर डराया. शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी धमकाया. इस बीच नाबालिग लड़की वहां से निकलकर पास के घर में छुपी, लेकिन आरोपी उसके पीछे गया और चाकू की नोक पर उसके साथ जबरदस्ती की.

लड़की के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां ने डाबकी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी तौहिद समीर बैद के खिलाफ POCSO एक्ट सहित दुष्कर्म और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया है. घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

इस संदर्भ में डाबकी रोड पुलिस स्टेशन के थानेदार अभिषेक अंधारे का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी रामदासपेठ थाने सहित अन्य जगहों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम बनाई गई है.
 

