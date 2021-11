महाराष्ट्र: अहमदनगर के सरकारी अस्पताल में भीषण आग, 10 कोरोना मरीजों की जलकर मौत

महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है. अहमदनगर के कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने घटना की पुष्टि की है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है.

ये आग सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी थी. इस हादसे में 10 कोरोना मरीजों की दुखद मौत हो गई है. जबकि 6 मरीज झुलस गए हैं. घायल मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

आग की तस्वीरें बेहद भयानक है. अस्पताल से धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. उसके सामने एक व्यक्ति भाग रहा है. आग लगते ही अस्पताल में चीख पुकार मच गई. मरीज असहाय चिल्लाते रहे.

जब कोरोना वार्ड में आग पहुंची तो वहां डरावना दृश्य था. कई मरीज बेबस थे और भाग नहीं पा रहे थे. इस आपा धापी में 10 मरीजों की मौत हो गई और 6 मरीज झुलस गए हैं.

