scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान... 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान

इन चुनावों में राज्यभर के 1 करोड़ 7 लाख 3 हजार 576 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए होंगे और इसके लिए राज्यभर में 13,355 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.

Advertisement
X
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर रखी गई है (File Photo: ITG)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर रखी गई है (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा हो गई है. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को बताया कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान 2 दिसंबर को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी. इन चुनावों में राज्यभर के 1 करोड़ 7 लाख 3 हजार 576 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

चुनाव आयोग ने बताया कि इन निकायों में कुल 6,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे. चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए होंगे और इसके लिए राज्यभर में 13,355 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

EC से पहले NCP नेता का निकाय चुनाव की तारीखों पर ऐलान! 
खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या. (Photo: Representational )
मुंबई: खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या, 4 साथियों ने पीट-पीट कर ले ली जान 
Ajit Pawar's Led NCP Leader Dilip Walse Patil
EC से पहले NCP नेता ने कर दी स्थानीय चुनाव की तारीखों का ऐलान! महाराष्ट्र की राजनीति में मचा घमासान 
दादर कबूतरखाना बंद करने के खिलाफ जैन मुनि निलेशचंद्र विजय ने मुंबई में भू-जल त्याग अनशन शुरू किया (Photo: PTI)
'एक लाख कबूतरों की मौत हो चुकी...', दादर कबूतरखाना बंद करने के विरोध में जैन मुनि का मुंबई में अनशन 
Resident doctors go on strike, OPD services halted
डॉ. संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग तेज, संभाजीनगर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, OPD सेवाएं बंद 

नामांकन और प्रक्रिया का शेड्यूल

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर रखी गई है. नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं. मतदान 2 दिसंबर को और मतगणना अगले दिन यानी 3 दिसंबर को होगी.

Advertisement

मतदाता सूची और डुप्लीकेट नामों पर नियम

आयुक्त वाघमारे ने कहा कि मतदान 31 अक्टूबर 2025 तक की मतदाता सूची के आधार पर कराया जाएगा. साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं, उनके नामों को “डबल स्टार” के चिन्ह से चिह्नित किया जाएगा.

चुनाव आयोग के अधिकारी ऐसे मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह किस प्रभाग या मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे. यदि ऐसे मतदाता अधिकारियों से संपर्क में नहीं आते, तो मतदान के दिन उनसे लिखित प्रतिज्ञापत्र लिया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किसी अन्य स्थान पर मतदान नहीं किया है और न ही करेंगे.

बड़ी निकायों का कार्यक्रम बाद में

वाघमारे ने बताया कि फिलहाल 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है. इन पर जल्द निर्णय लेकर अलग से तारीखों की घोषणा की जाएगी.

राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, इन चुनावों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन में नई जनप्रतिनिधियों की टीम बनेगी, जो अगले पांच वर्षों तक विकास कार्यों और शहरी योजनाओं का संचालन करेगी. चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement