महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान... 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा हो गई है. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को बताया कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान 2 दिसंबर को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी. इन चुनावों में राज्यभर के 1 करोड़ 7 लाख 3 हजार 576 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

चुनाव आयोग ने बताया कि इन निकायों में कुल 6,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे. चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए होंगे और इसके लिए राज्यभर में 13,355 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.

नामांकन और प्रक्रिया का शेड्यूल

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर रखी गई है. नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं. मतदान 2 दिसंबर को और मतगणना अगले दिन यानी 3 दिसंबर को होगी.

Advertisement

मतदाता सूची और डुप्लीकेट नामों पर नियम

आयुक्त वाघमारे ने कहा कि मतदान 31 अक्टूबर 2025 तक की मतदाता सूची के आधार पर कराया जाएगा. साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं, उनके नामों को “डबल स्टार” के चिन्ह से चिह्नित किया जाएगा.

चुनाव आयोग के अधिकारी ऐसे मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह किस प्रभाग या मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे. यदि ऐसे मतदाता अधिकारियों से संपर्क में नहीं आते, तो मतदान के दिन उनसे लिखित प्रतिज्ञापत्र लिया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किसी अन्य स्थान पर मतदान नहीं किया है और न ही करेंगे.

बड़ी निकायों का कार्यक्रम बाद में

वाघमारे ने बताया कि फिलहाल 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है. इन पर जल्द निर्णय लेकर अलग से तारीखों की घोषणा की जाएगी.

राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, इन चुनावों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन में नई जनप्रतिनिधियों की टीम बनेगी, जो अगले पांच वर्षों तक विकास कार्यों और शहरी योजनाओं का संचालन करेगी. चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----