scorecardresearch
 

Feedback

'न उद्धव, न राज ठाकरे... कांग्रेस अकेले लड़ेगी BMC चुनाव', बोले भाई जगताप

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने स्थानीय निकाय चुनावों पर बोलते हुए साफ कहा है कि न राज ठाकरे, और न ही हम उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे. इसके बजाय, कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी.

Advertisement
X
भाई जागपत के बयान पर शिवसेना (UBT) किया पलटवार (Photo: X/BhaiJagtap1)
भाई जागपत के बयान पर शिवसेना (UBT) किया पलटवार (Photo: X/BhaiJagtap1)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगताप ने कहा कि कांग्रेस आगामी बीएमसी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी. उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस न तो राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन करेगी, और न ही उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी.

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी ठाकरे गुट के साथ गठबंधन नहीं करेगी. कांग्रेस राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के साथ गठबंधन नहीं करेगी. 

इसी तरह, पार्टी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के साथ भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

20 years of political exile are over, Uddhav and Raj together for BMC.
दीपोत्सव में साथ दिखे उद्धव-राज, BMC चुनाव में महायुति को देंगे टक्कर? 
Pigeon Controversy: We will directly behead him
मुंबई में कबूतर को दाना डालने पर घमासान, BMC चुनाव से पहले गर्माया माहौल 
Voter registration site has been closed for a year, 179,000 youth are distressed!
वोटर रजिस्ट्रेशन साइट एक साल से बंद, BMC चुनावों को लेकर BJP ने उठाए सवाल 
Potholes of Mumbai, political hubs! Verbal clash between Thackeray and Shinde.
BMC चुनाव से पहले मुंबई के गड्ढों पर सियासी घमासान, सरकार और विपक्ष में वार-पलटवार 
पालघर पुलिस की बड़ी सफलता.(File Photo )
शातिर चोर के पास मिले ₹5 लाख के 35 मोबाइल फोन 

पार्टी लड़ेगी स्वतंत्र चुनाव...

पूर्व मुंबई कांग्रेस प्रमुख भाई जगताप ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस बीएमसी चुनावों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी. यह फैसला कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर अपनी ताकत को मजबूत करने के संकेत देता है.

शिवसेना (UBT) का पलटवार...

शिवसेना (UBT) लीडर आनंद दुबे ने भाई जगताप के बयान के बाद पलटवार किया.  उन्होंने कहा, "गठबंधन पर फैसला वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे लेंगे." दुबे ने कहा, "हमें चुनौती न दें. हम शिवसेना हैं और पिछले चुनाव में हमने अकेले चुनाव लड़ा था और बीजेपी को हराया था. हम अपने गठबंधन सहयोगियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं."

Advertisement

यह भी पढ़ें: मुंबई में BMC के 426 किफायती घरों की बिक्री शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

इस बीच, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन ने राज्य की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जी प्रविष्टियों का आरोप लगाते हुए 1 नवंबर को मुंबई स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है. 

यह ऐलान रविवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एनसीपी (शरद पवार गुट) के सीनियर नेताओं जयंत पाटिल, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत और माकपा नेता प्रकाश रेड्डी के साथ मुंबई स्थित शिवसेना भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया. बताया जा रहा है कि ठाकरे भाई एशिया के सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव से पहले आम सहमति बनाने के इच्छुक हैं.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement