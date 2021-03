Corona Updates: महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, नागपुर में लॉकडाउन से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़

देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं. पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर चिंता बढ़ रही है. महाराष्ट्र में हालात को काबू करने के लिए उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या आशिंक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी.

इन सबके बीच लापरवाही देखने को मिल रही है. लॉकडाउन (Lockdown) से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं.

#COVID19 | Social distancing goes for a toss as hundreds of people flock to Cotton Market in Nagpur, Maharashtra ahead of a week-long lockdown starting March 15 pic.twitter.com/PfDFn969rm