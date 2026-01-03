BMC चुनाव के लिए 1700 उम्मीदवार तैयार, नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी... आज मिलेंगे चुनाव चिह्न

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आगामी 2025-26 के इलेक्शन के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त चुकी है. शुक्रवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम समयसीमा पूरी होने के बाद यह साफ़ गया कि इस बार कुल 1,700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे.

और पढ़ें

बीएमसी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कुल 11,391 नामांकन पत्र वितरित किए गए थे, जिनमें से 31 दिसंबर 2025 तक 2,516 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. जांच के दौरान 167 नामांकन पत्र अमान्य पाए गए, जबकि 2,231 नाम वैध घोषित किए गए.

इसके बाद शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित नामांकन वापसी प्रक्रिया में 453 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए. इस प्रक्रिया के बाद कुल 1,700 उम्मीदवार अंतिम रूप से चुनाव में भाग लेने के लिए तय हुए.

मुंबई के सभी 23 रिटर्निंग ऑफिसर क्षेत्रों में नामांकन वापसी की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई. हर डिवीजन में उम्मीदवारों की संख्या अलग-अलग रही, लेकिन कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आगामी चुनाव के लिए मुकाबले की स्थिति स्पष्ट हो गई है.

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव: बीजेपी ने जारी की 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, युवा चेहरे पर दांव

Advertisement

चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण के तहत शनिवार, शनिवार की सुबह 11 बजे से उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. इसी दिन चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी प्रकाशित कर दी जाएगी.

अब चुनाव प्रचार तेज़ी से शुरू होगा. राजनीतिक समीकरण भी अभी तक साफ हो चुके हैं, और मुकाबला सीधे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बीच होगा. बीएमसी चुनाव इस बार भी मुंबई की राजनीति में नया रोमांच और बदलाव लेकर आने वाला है.

---- समाप्त ----