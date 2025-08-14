scorecardresearch
 

Feedback

नागपुर: ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ में सरकारी बाइक पर स्टंट करते दिखे BJP विधायक, पीछे बैठे थे अफसर

भाजपा विधायक आशीष देशमुख एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. 'हर घर तिरंगा यात्रा' के दौरान उन्होंने न केवल बिना हेलमेट सरकारी बाइक चलाई, बल्कि उस पर स्टंट भी किए. यह घटना तब हुई जब उनके पीछे सरकारी अधिकारी भी बाइक पर बैठे हुए थे.

Advertisement
X
'हर घर तिरंगा यात्रा' के दौरान भाजपा विधायक आशीष देशमुख की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo: Screengrab)
'हर घर तिरंगा यात्रा' के दौरान भाजपा विधायक आशीष देशमुख की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo: Screengrab)

नागपुर के सावनेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आशीष देशमुख एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ के दौरान उनके द्वारा सरकारी बाइक पर किया गया स्टंट. वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देशमुख बिना हेलमेट के सरकारी विभाग की बाइक चलाते नजर आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने चलते वाहन पर स्टंट भी किया.

गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय आशीष देशमुख यह स्टंट कर रहे थे, बाइक के पीछे एक सरकारी अधिकारी भी बैठे हुए थे. इससे न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी साफ नजर आई.

सरकारी बाइक और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में इस तरह की लापरवाही और नियमों का मज़ाक उड़ाना कई सवाल खड़े करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Meat Shop
15 अगस्त को स्लॉटरहाउस और मांस की दुकानें रहेंगी बंद, आदेश का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन 
महिला ने 5 साल के बेटे के साथ किया सुसाइड. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: कर्ज से परेशान महिला ने 5 साल के बेटे के साथ सुसाइड किया सुसाइड 
Nagpur News
बेटे ने पिता को मारे थप्पड़, वीडियो वायरल 
Son beats up his elderly father
बेटे ने पिता को मारे थप्पड़, वीडियो वायरल, बुजुर्ग दंपति नहीं की शिकाय, पुलिस ने आरोपी को दी कड़ी चेतावनी 
सिगरेट के धुएं पर विवाद, सीने में घोंपा चाकू
नागपुर: सिगरेट का धुआं फेंक रहा था शख्स, प्रॉपर्टी डीलर के ऐतराज पर सीने में घोंप दिया चाकू 

यह भी पढ़ें: चैलेंज के चक्कर में हाई हील्स पहनकर स्टंट कर रही थी रशियन महिला, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, वीडियो वायरल

हर घर तिरंगा यात्रा का है वीडियो

 बताया जा रहा है कि यह घटना ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ के दौरान हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल थे. यात्रा के बीच में ही देशमुख ने बाइक को एक हाथ से चलाकर स्टंट दिखाया, जो लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा, लेकिन साथ ही आलोचना का कारण भी बन गया.

Advertisement

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग विधायक की इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं. ट्रैफिक सुरक्षा नियमों की अनदेखी और जिम्मेदार पद पर होते हुए भी ऐसे जोखिम भरे स्टंट करने को लेकर कई यूज़र्स ने नाराजगी जताई है. वहीं, विपक्षी दलों ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह जनता को गलत संदेश देने जैसा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement