नागपुर: ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ में सरकारी बाइक पर स्टंट करते दिखे BJP विधायक, पीछे बैठे थे अफसर

नागपुर के सावनेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आशीष देशमुख एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ के दौरान उनके द्वारा सरकारी बाइक पर किया गया स्टंट. वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देशमुख बिना हेलमेट के सरकारी विभाग की बाइक चलाते नजर आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने चलते वाहन पर स्टंट भी किया.

गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय आशीष देशमुख यह स्टंट कर रहे थे, बाइक के पीछे एक सरकारी अधिकारी भी बैठे हुए थे. इससे न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी साफ नजर आई.

सरकारी बाइक और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में इस तरह की लापरवाही और नियमों का मज़ाक उड़ाना कई सवाल खड़े करता है.

हर घर तिरंगा यात्रा का है वीडियो

बताया जा रहा है कि यह घटना ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ के दौरान हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल थे. यात्रा के बीच में ही देशमुख ने बाइक को एक हाथ से चलाकर स्टंट दिखाया, जो लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा, लेकिन साथ ही आलोचना का कारण भी बन गया.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग विधायक की इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं. ट्रैफिक सुरक्षा नियमों की अनदेखी और जिम्मेदार पद पर होते हुए भी ऐसे जोखिम भरे स्टंट करने को लेकर कई यूज़र्स ने नाराजगी जताई है. वहीं, विपक्षी दलों ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह जनता को गलत संदेश देने जैसा है.

