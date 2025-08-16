scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: सिंहभूम मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. भाकपा (माओवादी) का एरिया कमांडर अरुण को मुठभेड़ में मार गिराया गया है. उस पर दो लाख रुपये का इनाम था.

Advertisement
X
मुठभेड़ में ढेर हुआ इनामी नक्सली (File Photo: PTI)
मुठभेड़ में ढेर हुआ इनामी नक्सली (File Photo: PTI)

स्वतंत्रता दिवस से पहले नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का एरिया कमांडर अरुण उर्फ वरुण उर्फ निलेश मदकम (थाना कोन्टा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़) मारा गया. उस पर 2 लाख रुपये का इनाम था.

मुठभेड़ के बाद हथियारों का जखीरा बरामद

पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के बाद नक्सली दस्ते में भगदड़ मच गई. कई उग्रवादी घायल हुए और कुछ मौके से भाग निकले. सर्च अभियान में पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और सामान मिले. इसमें पुलिस से लूटे गए 4 एसएलआर रायफल, 527 जिंदा कारतूस, 9 मैगजीन, 1 एलएमजी मैगजीन, 3 डेटोनेटर, 5 मैगजीन पाउच, नक्सली वर्दी, पर्चे, बैटरी, जंगल शूज, बेल्ट और अन्य सामग्री शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामदास सोरेन ने ली अंतिम साँस (Photo: Instagram/@Ramdas_soren_minister)
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था इलाज 
सिगरेट के धुएं पर विवाद, सीने में घोंपा चाकू
अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर पति ने की खुदकुशी 
हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ टेंपो.
रांची में बेकाबू ट्रक ने टेंपो को रौंदा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत 
प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
रेडिसन ब्लू होटल में जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने मारा छापा 
Rape in Baghpat mosque (Photo: Representational)
झारखंड में महिला से गैंगरेप, छोटी बहन के सामने हुई दरिंदगी, दो आरोपी गिरफ्तार 

बड़ी घटना की थी योजना

पुलिस अधीक्षक, पश्चिम सिंहभूम ने बताया कि 12 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि शीर्ष नक्सली मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, रवि सरदार, जयकांत, अरुण, संदीप, शिवा, रिसीभ, अपटन, सनत, अमित मुण्डा और भुनेश्वर उर्फ सालुका कायम सोमवारी अपने दस्ते के साथ कोल्हान क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं. इसी सूचना पर चाईबासा पुलिस, कोबरा-209 बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर भड़के CM मोहन यादव, बोले- अर्बन नक्सल...

नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील

चाईबासा पुलिस ने नक्सलियों से हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने और झारखंड सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की है. इस नीति में आत्मसमर्पण करने वालों को 24 घंटे के भीतर ओपन जेल में शिफ्ट करने की सुविधा दी जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement