scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रांची में ढाई लाख रुपये के विवाद में कत्ल, बुरमू इलाके से चार आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

रांची में ढाई लाख की रकम की वापसी को लेकर हुए विवाद में इबरार अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बुरमू थाना क्षेत्र से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने दो पिस्तौल, नौ कारतूस, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. बरामद हथियारों और अन्य सामानों की जांच भी की जा रही है.

Advertisement
X
पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या (Photo: Representational )
पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या (Photo: Representational )

झारखंड की राजधानी रांची में 2.5 लाख रुपये की वापसी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. गिरफ्तारी बुरमू थाना क्षेत्र के छप्पर बरवाटोली इलाके से की गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान इबरार अंसारी उर्फ पियूष के रूप में हुई है. आरोप है कि इबरार अंसारी ने करीब छह महीने पहले समीर अंसारी को 2.5 लाख रुपये उधार दिए थे. जब वह बार-बार रकम की वापसी की मांग कर रहा था, तो इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

रेलवे पुल के पास फेंका गया शव

सम्बंधित ख़बरें

बच्चे काे सुरक्षित तरीके से चाइल्ड लाइन को सौंपा गया (Photo ITG)
लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर सतर्कता की मिसाल, RPF ने 6 साल के बच्चे को किया रेस्क्यू
President Murmu security lapse and scooter ownership clarified by Ranchi Police
राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में चूक, वायरल वीड‍ियो पर पुलिस ने दी सफाई
Security arrangements around carpet area during night stay
राष्ट्रपति मुर्मू दो दिन के दौरे पर रांची पहुंचीं
प्यार में महिलाएं कर बैठती हैं ये बड़ी गलतियां
GF की शादी कहीं और तय हुई तो प्रेमी ने मार दी गोली, खुद को भी किया खत्म
Protests erupt in Jharkhand against murder of Hindu youth in Bangladesh.
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर झारखंड में विरोध-प्रदर्शन, देखें

ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मुख्य आरोपी समीर अंसारी ने इबरार अंसारी को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि अन्य तीन आरोपियों ने इस वारदात में उसकी मदद की. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को सरैदह करमबोहा रेलवे पुल के पास फेंक दिया था.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए दो पिस्तौल बरामद किए हैं. इसके अलावा नौ कारतूस, पांच मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जो अपराध से जुड़े साक्ष्य माने जा रहे हैं.

Advertisement

हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ ली गई हैं. फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के समय कौन-कौन आरोपी मौके पर मौजूद थे और उनकी सटीक भूमिका क्या थी.

पुलिस ने कहा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा. बरामद हथियारों और अन्य सामानों की जांच भी की जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement