रांची में ढाई लाख रुपये के विवाद में कत्ल, बुरमू इलाके से चार आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

झारखंड की राजधानी रांची में 2.5 लाख रुपये की वापसी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. गिरफ्तारी बुरमू थाना क्षेत्र के छप्पर बरवाटोली इलाके से की गई.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान इबरार अंसारी उर्फ पियूष के रूप में हुई है. आरोप है कि इबरार अंसारी ने करीब छह महीने पहले समीर अंसारी को 2.5 लाख रुपये उधार दिए थे. जब वह बार-बार रकम की वापसी की मांग कर रहा था, तो इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

रेलवे पुल के पास फेंका गया शव

ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मुख्य आरोपी समीर अंसारी ने इबरार अंसारी को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि अन्य तीन आरोपियों ने इस वारदात में उसकी मदद की. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को सरैदह करमबोहा रेलवे पुल के पास फेंक दिया था.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए दो पिस्तौल बरामद किए हैं. इसके अलावा नौ कारतूस, पांच मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जो अपराध से जुड़े साक्ष्य माने जा रहे हैं.

Advertisement

हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ ली गई हैं. फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के समय कौन-कौन आरोपी मौके पर मौजूद थे और उनकी सटीक भूमिका क्या थी.

पुलिस ने कहा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा. बरामद हथियारों और अन्य सामानों की जांच भी की जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

---- समाप्त ----