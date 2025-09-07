झारखंड में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़... 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर

झारखंड में रविवार तड़के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ़ आपटन मारा गया है. अमित पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था. अमित हांसदा ने कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद हराम कर दिया था. उसपर जिले के विभिन्न थानों में नक्सली हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के कई मामले दर्ज हैं.

मुठभेड़ की यह घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेलापराल जंगल और पहाड़ी इलाके में घटी. चाईबासा एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. जिसके बाद सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया.

सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुआ नक्सली अमित हांसदा उर्फ़ आपटन का शव

ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबल जब रेलापराल इलाके में पहुंचे, तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ के दौरान दबाव बढ़ता देख नक्सली घने जंगल का सहारा लेकर भाग निकले. सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान इनामी नक्सली अमित हांसदा के रूप में हुई.

मौके से हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है. आपको बता दें कि 13 अगस्त को भी चाईबासा जिले के पोस्ता जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. उस दौरान छत्तीसगढ़ निवासी एरिया कमांडर अरुण मारा गया था. वहां से एक एसएलआर, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया गया था.

