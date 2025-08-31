झारखंड: सरंडा जंगल में दो नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा जंगल में पुलिस और सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रविवार को संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सीपीआई (माओवादी) संगठन से जुड़े दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. इन नक्सलियों के पास से हथियार, डिटोनेटर और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है.

दो कुख्यात नक्सली गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी राकेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर सरंडा जंगल में यह कार्रवाई की गई. गिरफ्तार नक्सलियों में से एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर से संगठन के सब-जोनल कमेटी मेंबर के तौर पर काम करता था. दूसरा नक्सली झारखंड के सरायकेला-खरसावां इलाके में एरिया कमेटी का सदस्य था.

पूछताछ में इन नक्सलियों ने कई बड़े खुलासे किए. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के नक्सली पिछले 10 सालों से झारखंड में सक्रिय हैं और सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बारूदी सुरंग और आईईडी प्लांट करते रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि संगठन की सेंट्रल कमेटी का एक सदस्य महिला सदस्यों का यौन शोषण करता रहा है.

डिटोनेटर और आईईडी बनाने का सामान बरामद

गिरफ्तार नक्सलियों से एक पिस्टल, डिटोनेटर और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है. एसपी राकेश रंजन ने कहा कि जिला पुलिस लगातार सरंडा जंगल और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है ताकि नक्सलियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी.



