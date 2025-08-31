scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: सरंडा जंगल में दो नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद

पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा जंगल से दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय सदस्य हैं. सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में हथियार, डिटोनेटर और आईईडी बनाने की सामग्री भी बरामद हुई. पूछताछ में नक्सलियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए. छत्तीसगढ़ के नक्सली पिछले 10 साल से झारखंड में सक्रिय हैं और सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाते हैं.

Advertisement
X
दो नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Representational )
दो नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Representational )

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा जंगल में पुलिस और सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रविवार को संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सीपीआई (माओवादी) संगठन से जुड़े दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. इन नक्सलियों के पास से हथियार, डिटोनेटर और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है.

दो कुख्यात नक्सली गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी राकेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर सरंडा जंगल में यह कार्रवाई की गई. गिरफ्तार नक्सलियों में से एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर से संगठन के सब-जोनल कमेटी मेंबर के तौर पर काम करता था. दूसरा नक्सली झारखंड के सरायकेला-खरसावां इलाके में एरिया कमेटी का सदस्य था.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली पुलिस जांच में जुटी. (Photo: Representational)
बोकारो: मोबाइल विवाद में युवक ने गला रेतकर दोस्त को उतारा मौत के घाट 
Jharkhand Crime News
नौकरी का दिया झांसा, बंधक बना जबरन कराया काम... झारखंड पुलिस ने 62 युवकों को कराया आजाद 
सिमडेगा पुलिस बनी रोल मॉडल. (Photo: ASHISH/ITG)
'पुलिस मैन ऑफ द वीक' से पुलिस ने रचा नया इतिहास, हर हफ्ते चुने जा रहे हैं सिमडेगा के बेस्ट पुलिसमैन 
धनबाद की नदी में डूबीं 5 बच्चियां 
men in water
झारखंड: धनबाद मे नदी में नहाने गई 5 बच्चियां डूबीं, एक की मौत, एक लापता 

पूछताछ में इन नक्सलियों ने कई बड़े खुलासे किए. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के नक्सली पिछले 10 सालों से झारखंड में सक्रिय हैं और सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बारूदी सुरंग और आईईडी प्लांट करते रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि संगठन की सेंट्रल कमेटी का एक सदस्य महिला सदस्यों का यौन शोषण करता रहा है.

डिटोनेटर और आईईडी बनाने का सामान बरामद

Advertisement

गिरफ्तार नक्सलियों से एक पिस्टल, डिटोनेटर और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है. एसपी राकेश रंजन ने कहा कि जिला पुलिस लगातार सरंडा जंगल और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है ताकि नक्सलियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement