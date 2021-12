कश्मीर में 1 घंटे में दो आतंकी हमले, ASI शहीद; एक नागरिक की भी मौत

जम्मू कश्मीर में बुधवार को 1 घंटे के भीतर दो आतंकी हमले हुए. पहला हमला श्रीनगर के ईदगाह में आतंकियों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी. इस हमले में शख्स की मौत हो गई. इस घटना के 1 घंटे बाद आतंकियों ने अनंतनाग में पुलिस अफसर पर फायरिंग कर दी. इस हमले में एएसआई मोहम्मद अशरफ शहीद हो गए..

श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक शख्स पर फायरिंग की. शख्स की पहचान रऊफ अहमद खान के तौर पर हुई उसे पहले श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके कुछ देर बाद अनंतनाग के बिजबिहारा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI मोहम्मद अशरफ पर फायरिंग कर दी. हमले में एएसआई जख्मी हो गए हैं. उन्हें श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

#Anantnag #TerrorIncidentUpdate: Injured ASI Mohd Ashraf #succumbed to his injuries & attained #martyrdom. We stand by his family at this critical juncture. #RIP #BraveHeart https://t.co/bjPlCiU7Sk