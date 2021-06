मावया सूदन ने बढ़ाया जम्मू-कश्मीर का मान, बनीं पहली महिला फाइटर पायलट

जम्मू कश्मीर की एक बेटी ने एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है. राजौरी जिले की फ्लाइंग ऑफिसर मावया सूदन (Mawya Sudan) जम्मू कश्मीर की पहली महिला हैं जो भारतीय एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में जुड़ी हैं. भारतीय एयरफोर्स की बात करें तो उसमें भी अभी बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं हैं. एयरफोर्स में मावया 12वीं महिला फाइटर पायलट बन गई हैं

मावया सूदन जम्मू के राजौरी जिले की रहने वाली हैं. उनका गांव लम्बेरी लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास ही पड़ता है. मावया सूदन को शनिवार को फाइटर पायलट के रूप में शामिल किया गया.

मावया सूदन का फाइटर पायलट के रूप में इंडक्शन हैदराबाद स्थित एयरफोर्स अकेडमी के संयुक्त स्नातक परेड समारोह में हुआ. संयुक्त स्नातक परेड समारोह में एयर फोर्स चीफ एरकेएस भदौरिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. फिलहाल देश भर से बधाई संदेश मावया तक पहुंच रहे हैं. बधाई देने वालों में जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ राजनेता, जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हैं.

Congratulations to Mawya Sudan, daughter of J&K, who has been commissioned as a Flying Officer in the Indian Air Force. It is a matter of immense pride & joy to see you scripting history. With this achievement, you have lent wings to the dreams of millions of our daughters. pic.twitter.com/3zShaz9Dmv