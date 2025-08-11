जम्मू में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, बॉर्डर पार कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को BSF ने मारी गोली

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों ने 11 अगस्त 2025 की शाम कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध हरकत देखी. एक पाकिस्तानी नागरिक को सीमा पार कर आक्रामक तरीके से बाड़ की ओर बढ़ते हुए पाया गया. सतर्क जवानों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया.

चरवाहे के रूप में घुसपैठ कर रहा था संदिग्ध

खतरे को भांपते हुए बीएसएफ ने उसके पैरों में गोली मारी. सूत्रों के मुताबिक, पकड़ा गया व्यक्ति चरवाहे के रूप में घुसपैठ कर रहा था. घायल घुसपैठिए को इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसे BSF की हिरासत में रखा गया है.

BSF ने इस घटना को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने विरोध दर्ज कराया है. 15 अगस्त और ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने के मौके पर बीएसएफ ने बॉर्डर पर बड़े स्तर पर अलर्ट रखा है.

किश्तवाड़ की एक गुफा में मिला आतंकियों का ठिकाना



वहीं किश्तवाड़ के डूल इलाके की ऊपरी पहाड़ियों में सुरक्षाबलों को एक गुफा में आतंकियों का ठिकाना मिला है. यह ठिकाना बेहद चालाकी से चुना गया था और इसमें बाहर निकलने के कई रास्ते थे.

Advertisement

कल से सुरक्षाबल गुफा के मुख्य दरवाजे पर भारी हथियारों से हमला कर रहे थे ताकि अंदर छिपे आतंकियों को खत्म किया जा सके, लेकिन जब नजदीक से कार्रवाई की गई तो पता चला कि आतंकी किसी अन्य रास्ते से भाग निकले हैं. अब आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

---- समाप्त ----