जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवानों की मौत

जम्मू-कश्मीर के डोडा में गुरुवार को सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में 10 सैन्य जवानों की जान चली गई, जबकि अन्य जवान घायल हो गए. स्थानीय लोगों और बचाव दलों ने मिलकर घायलों को निकाला.



हादसे के बारे में जानकारी देते हुए सैन्य अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को एक सैन्य वाहन 17 जवानों को लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौजूद चौकी की ओर लेकर जा रहा था, तभी डोडा के भादरवाह-चंबा अंतरराज्यीय सड़क क्षेत्र स्थित खानी टॉप के पास सेना का एक बुलेटप्रूफ वाहन सड़क से फिसलकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में 10 जवानों की जान चली गई है, जबकि अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.



हादसे की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. स्थानीय लोग भी पुलिस और रेस्क्यू टीमों की मदद के लिए पहुंचे. रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 जवानों के शव बरामद किए गए. घायल जवानों को बाहर निकाला गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. इन तीनों को हेलीकॉप्टर से उधमपुर के कमांड अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उन्हें विशेष उपचार दिया जा रहा है.



सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और घायल जवानों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है. हादसे में जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों को सूचना दे दी गई है

