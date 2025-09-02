Weather Update: हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट, CM सैनी ने की हाई लेवल मीटिंग, अलर्ट पर प्रशासन

भारी बारिश कई राज्यों में तबाही मचा रही है. नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण हालात ऐसे बने कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज के फाटक खोलने पड़े. यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. वहीं, दिल्ली-गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे शहरों में सड़कों पर जलजमाव के कारण ट्रैफिक रेंग रहा है. वहीं, हरियाणा में बारिश के कारण हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं.

हरियाणा में किसानों की फसल पहले ही जलमग्न हो चुकी है, हथिनीकुंड बैराज के फाटक खोले जाने के बाद एहतियातन कई जिलों में स्कूल भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्टिव मोड में आए और सोमवार शाम बारिश और बाढ़ से बनी स्थिति की समीक्षा की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सीएम सैनी की इस समीक्षा बैठक में आला अधिकारी जुड़े थे. सीएम ने प्रभावित जिलों में हालात को देखते हुए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.

सीएम सैनी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित पंजाब से आए लोगों के लिए भी तत्काल आश्रय, भोजन की व्यवस्था की जाए और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि समय पर भोजन के साथ ही पशुओं के लिए चारे की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए. सीएम सैनी ने खेतों और दूरदराज के इलाकों में जलभराव के साथ ही नदियों के जलस्तर की भी निरंतर निगरानी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा.

सीएम ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर अस्पताल और मोबाइल मेडिकल टीम के पास जरूरी दवाओं, ओआरएस और टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें. एम्बुलेंस की उपलब्धता भी पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए. उन्होंने पशुपालन विभाग को वर्षा और बाढ़ प्रभावित इलाकों में चारा, दवाएं और टीकों के सा मोबाइल पशु चिकित्सा टीम तैनात करने के भी निर्देश भी दिए. सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा आपदा मोचन बल (एचडीआरएफ) को भी अलर्ट पर रखा जाए.

अगले 36 घंटों में भारी बारिश का अनुमान

हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार, नारनौल, अंबाला, रोहतक, नूंह, पंचकूला, सिरसा और पलवल में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 24 से 36 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉनसून के जोरदार रहने की बात कही है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि यमुना नदी में इस मॉनसून अब तक का सबसे अधिक जल प्रवाह रिकॉर्ड किया गया है. अधिकारी के मुताबिक ढाई लाख क्यूसेक से अधिक जल प्रवाह भीषण बाढ़ की श्रेणी में आता है और हथिनीकुंड बैराज से तीन लाख 29 हजार313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

