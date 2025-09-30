हरियाणा में कांग्रेस ने दो दशक बाद बदली रणनीति, जाट-दलित की बजाय जाट-OBC पर फोकस

हरियाणा में कांग्रेस की सियासत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है. कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान राव नरेंद्र को सौंपी है. 2024 विधानसभा चुनाव के बाद से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का बेसब्री से इंतजार था, जिसका ऐलान मंगलवार को कर दिया गया है.

कांग्रेस ने विधायक दल के नेता के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में जाट समाज को चुना है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर ओबीसी समाज को सौंपी है. इस तरह कांग्रेस ने हरियाणा की राजनीति में क़रीब दो दशक के बाद अपनी सियासी रणनीति में बदलाव किया है.

हरियाणा में कांग्रेस लंबे अरसे से दलित समाज को पार्टी संगठन की कमान सौंपती रही है, लेकिन इस बार दलित चेहरे को तवज्जो देने के बजाय यादव समाज से आने वाले राव नरेंद्र पर दांव खेला है. जाट-दलित समीकरण को आज़माकर देख चुकी कांग्रेस ने अब जाट-ओबीसी के सहारे हरियाणा में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है.

हरियाणा में बदली कांग्रेस की रणनीति

हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीन बार से विधानसभा चुनाव हार रही है. कांग्रेस 2007 से लेकर अभी तक जाट और दलित सियासी केमिस्ट्री बनाकर किस्मत आज़माती रही है. 2007 में फूलचंद मुलाना को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सियासी प्रयोग किया था. फूलचंद मुलाना सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे. मुलाना के हाथ में पार्टी संगठन की कमान थी तो सत्ता की बागडोर भूपेंद्र हुड्डा के पास थी. इस तरह कांग्रेस जाट और दलित समीकरण बनाकर 2014 तक राज किया.

Advertisement

फूलचंद मुलाना के बाद कांग्रेस ने अशोक तंवर, कुमारी सैलजा और चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया. ये चारों नेता दलित समुदाय से थे, लेकिन 18 साल के बाद कांग्रेस ने दलित के बजाय ओबीसी समाज को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. कांग्रेस इस बदलाव के ज़रिए हरियाणा में नए जातीय समीकरण को साधने का दांव चला है.

जाट-ओबीसी केमिस्ट्री बनाने का प्लान

हरियाणा में कांग्रेस 2014 से जाट-दलित समीकरण बनाकर देख चुकी है, लेकिन उसे सत्ता में आने में सफ़लता नहीं मिल सकी. इसीलिए कांग्रेस ने दलित-जाट पर फ़ोकस करने के बजाय जाट-ओबीसी का सियासी प्रयोग करने की रणनीति बनाई है. कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता और उनके क़रीबी राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट-ओबीसी केमिस्ट्री पर आगे बढ़ने का दांव चला है.

भूपेंद्र हुड्डा जाट समाज के बड़े नेता हैं. वह हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री, चार बार नेता प्रतिपक्ष, चार बार के सांसद, छह बार विधायक और छह साल तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं. राज्य में जाट समाज सबसे ज़्यादा है. वहीं, राव नरेंद्र तीन बार विधायक और हुड्डा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं. वे यादव समाज से आते हैं. राज्य में ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की है.

Advertisement

ओबीसी चेहरे के रूप में राव नरेंद्र के ज़रिए कांग्रेस की कोशिश अति पिछड़े वर्ग को साधने की है. राव नरेंद्र को किसी एक गुट का नहीं माना जाता है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखा था.

भाजपा की सियासत का काउंटर प्लान

हरियाणा में बीजेपी का पूरा फ़ोकस ओबीसी राजनीति पर है. भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सत्ता की बागडोर सौंपकर ओबीसी समाज को जोड़े रखने का दांव चला. इसके अलावा, भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान मोहन लाल बड़ौली को सौंप रखी है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं. इस तरह से भाजपा ब्राह्मण-ओबीसी के सहारे राजनीति चल रही है, जिसके दम पर 2024 की चुनावी जंग भी फ़तह करने में सफ़ल रही. भाजपा के ब्राह्मण-ओबीसी समीकरण के सामने कांग्रेस ने जाट-ओबीसी राजनीति का दांव चला है.

भाजपा की जाति की राजनीति को काउंटर करने के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की है. कांग्रेस ने राव नरेंद्र को कमान सौंपकर सिर्फ़ ओबीसी को ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि अहीरवाल क्षेत्र से आने वाले नेता को इस पद के लिए इसलिए चुना ताकि कांग्रेस को अहीरवाल में मज़बूती प्रदान की जा सके. 53 साल बाद यह पहला मौक़ा है, जब कांग्रेस ने अहीरवाल के नेता राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. राव नरेंद्र से पहले राव निहाल सिंह 1972 से 1977 तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जो कि अहीरवाल से आते थे.

Advertisement

हरियाणा के अहीरवाल बेल्ट में पैठ बढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है. अहीरवाल बेल्ट में कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है. केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के साल 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद से ही पार्टी का आधार अहीरवाल में लगातार कमज़ोर हुआ है. इस बार भी 12 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ़ एक ही सीट जीत पाई है. भाजपा की लगातार जीत में अहीरवाल बेल्ट का अहम रोल है. कांग्रेस ने यादव चेहरे को पार्टी की कमान सौंपी है.

हुड्डा के इर्द-गिर्द सिमटी कांग्रेस

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सियासी दबदबा पूरी तरह से कांग्रेस पर क़ायम है. हरियाणा में कांग्रेस की पूरी सियासत हुड्डा के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है. कांग्रेस विधायक दल का नेता हुड्डा बनने और अपने क़रीबी राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनवाकर अपना वर्चस्व साबित कर दिया है. हरियाणा में कांग्रेस के 37 विधायकों में अधिकतर विधायक हुड्डा कैंप के हैं. हुड्डा को हरियाणा में नज़रअंदाज़ करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था. कांग्रेस के प्रभारी से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए राज़ी थे.

हुड्डा का जाट समुदाय से होना भी उनके पक्ष में गया है. हरियाणा में कांग्रेस का कोर वोटबैंक जाट माने जाते हैं. हुड्डा की पकड़ जाट समाज के साथ-साथ ग़ैर-जाटों में भी है. जाट समाज को नाराज़ कर हरियाणा में कांग्रेस नहीं चल सकती. इसीलिए हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और उनके क़रीबी राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया ताकि बेहतर सियासी तालमेल बना रहे.

---- समाप्त ----