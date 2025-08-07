कौन है शमा परवीन अंसारी...? बेंगलुरु से गिरफ्तार महिला जो चला रही थी अल-कायदा का एजेंडा, तैयार कर रही थी टेरर मॉड्यूल

गुजरात एटीएस ने एक महिला को अल-कायदा की विचारधारा को सोशल मीडिया के जरिए फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत पर हमला करने की सार्वजनिक अपील की थी. महिला की पहचान शमा परवीन अंसारी के तौर पर हुई है, जिसे बेंगलुरु से 29 जुलाई को गिरफ्तार किया गया.
एजेंसी के अनुसार, गुजरात एटीएस का कहना है कि शमा परवीन अंसारी सोशल मीडिया पर अल-कायदा इन इंडियन सबकॉंटिनेंट (AQIS) और अन्य कट्टरपंथी विचारधारा के साथ देश विरोधी कंटेंट शेयर कर रही थी. वह दो फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती थी, जिन पर करीब 10,000 फॉलोअर्स थे.
ATS की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाने के दो दिन बाद शमा परवीन ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली. इस पोस्ट में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर लगाकर उसने लिखा था- आपके पास सुनहरा मौका है… इस्लाम के लिए प्रोजेक्ट खिलाफत को अपनाएं, मुस्लिमों को एकजुट करें. आगे बढ़ें.
आरोपी महिला ने जो कंटेंट शेयर किया, उसमें एक मौलवी को भारतीय मुसलमानों को भड़काने का वीडियो दिखा. एक अन्य वीडियो में लाहौर की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अज़ीज की अपील दिखी. एक तीसरे वीडियो में AQIS का एक नेता गजवा-ए-हिंद की बात करते हुए भारत में लोकतंत्र और हिंदू समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काता दिख रहा है.
ATS के अनुसार, शमा का कनेक्शन उन चार अन्य लोगों से था, जिन्हें दो हफ्ते पहले उकसाऊ कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ये सभी अलग-अलग राज्यों से पकड़े गए थे. शमा समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. एटीएस अब इनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.