scorecardresearch
 

Feedback

कौन है शमा परवीन अंसारी...? बेंगलुरु से गिरफ्तार महिला जो चला रही थी अल-कायदा का एजेंडा, तैयार कर रही थी टेरर मॉड्यूल

गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर अल-कायदा इन इंडियन सबकॉटिनेंट (AQIS) का प्रोपेगेंडा फैला रही थी. आरोपी शमा परवीन अंसारी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भारत पर हमला करने की खुली अपील की थी. उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया के जरिए 'प्रोजेक्ट खिलाफत' और 'गजवा-ए-हिंद' जैसे कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया. महिला के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हजारों फॉलोअर्स थे और वह लंबे समय से देश विरोधी कंटेंट शेयर कर रही थी.

Advertisement
X
गुजरात एटीएस ने शमा परवीन अंसारी को किया है अरेस्ट. (Photo: ITG)
गुजरात एटीएस ने शमा परवीन अंसारी को किया है अरेस्ट. (Photo: ITG)

गुजरात एटीएस ने एक महिला को अल-कायदा की विचारधारा को सोशल मीडिया के जरिए फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत पर हमला करने की सार्वजनिक अपील की थी. महिला की पहचान शमा परवीन अंसारी के तौर पर हुई है, जिसे बेंगलुरु से 29 जुलाई को गिरफ्तार किया गया.

एजेंसी के अनुसार, गुजरात एटीएस का कहना है कि शमा परवीन अंसारी सोशल मीडिया पर अल-कायदा इन इंडियन सबकॉंटिनेंट (AQIS) और अन्य कट्टरपंथी विचारधारा के साथ देश विरोधी कंटेंट शेयर कर रही थी. वह दो फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती थी, जिन पर करीब 10,000 फॉलोअर्स थे.

ATS की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाने के दो दिन बाद शमा परवीन ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली. इस पोस्ट में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर लगाकर उसने लिखा था- आपके पास सुनहरा मौका है… इस्लाम के लिए प्रोजेक्ट खिलाफत को अपनाएं, मुस्लिमों को एकजुट करें. आगे बढ़ें.

सम्बंधित ख़बरें

आतंकी कैंप बनाने की साजिश रच रहा था छांगुर बाबा. (File Photo: ITG)
विदेशी फंड से बनाई बिल्डिंग, उसे आतंकी कैंप बनाना चाहता था छांगुर बाबा... यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा 
लाजर मसीह. (File)
महाकुंभ में आतंकी साजिश रचने वाले लाजर मसीह को दिल्ली ले जाएगी UP एटीएस, होगी पूछताछ 
बांग्लादेशी नागरिक सिराज और उसकी पत्नी.
UP ATS ने घुसपैठ के आरोप में अलीगढ़ से दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया अरेस्ट 
Tank rescue in Vadodara, political turmoil over the river link project in Gujarat.
वडोदरा में 27 दिन बाद टूटे पुल से कैसे निकाला गया टैंकर? देखें गुजरात आजतक 
शोरूम मेनेजर और असिस्टेंट ने कंपनी को लगाया 9.71 करोड़ का चूना, चोरी से बेचीं 68 सेकंड हैंड कारें 

यह भी पढ़ें: भारतीय मिसाइलों से खौफ में PAK... ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमलों से बचने के लिए बना रहा छोटे-छोटे आतंकी कैंप

आरोपी महिला ने जो कंटेंट शेयर किया, उसमें एक मौलवी को भारतीय मुसलमानों को भड़काने का वीडियो दिखा. एक अन्य वीडियो में लाहौर की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अज़ीज की अपील दिखी. एक तीसरे वीडियो में AQIS का एक नेता गजवा-ए-हिंद की बात करते हुए भारत में लोकतंत्र और हिंदू समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काता दिख रहा है.

Advertisement

ATS के अनुसार, शमा का कनेक्शन उन चार अन्य लोगों से था, जिन्हें दो हफ्ते पहले उकसाऊ कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ये सभी अलग-अलग राज्यों से पकड़े गए थे. शमा समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. एटीएस अब इनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement