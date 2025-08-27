scorecardresearch
 

ट्रंप टैरिफ ने बढ़ाई सूरत के हीरा कारोबारियों की चिंता, कपड़ा उद्योग पर भी पड़ेगा असर

सूरत डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दुनियाभर में मशहूर है. ऐसे में अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ का असर इन दोनों उद्योगों पर पड़ता दिख रहा है. हालांकि कारोबारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द की नुकसान की भरपाई के लिए कोई रास्ता निकालेगी.

डायमंड इंडस्ट्री से करीब 5 लाख लोग जुड़े हैं (Photo: ITG)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. ट्रंप ने पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया और अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ बुधवार से लागू हो चुका है. इसे लेकर गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड के कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. सूरत का मुख्य उद्योग टेक्सटाइल और डायमंड है, ऐसे में सबसे ज्यादा असर डायमंड उद्योग पर होने जा रहा है.

भारत का डायमंड हब है सूरत

दुनियाभर में तराशे जाने वाले 12 डायमंड में से 9 डायमंड सिर्फ सूरत में तराशे जाते हैं. अमेरिका डायमंड, जेम्स और ज्वैलरी की खरीद करने वाला बहुत बड़ा देश है. ऐसे में अमेरिका की तरफ से भारत के सामान पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ का सीधा असर इस डायमंड इंडस्ट्री पर पड़ेगा. दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी अमेरिकी टैरिफ की मार पड़ने वाली है. इस बात को सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी भी स्वीकार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ट्रंप टैरिफ की मार से बेहाल भारत की 'कालीन सिटी' भदोही, 13 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट!

निखिल मद्रासी ने कहा कि अमेरिका के हीरा कारोबारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की है कि डायमंड पर यह टैरिफ न लगाया जाए या फिर इसकी दर को कम किया जाए. उन्होंने कहा कि हाई टैरिफ की वजह से सूरत से माल अमेरिका जाएगा ही नहीं और जाएगा भी तो उसके दाम काफी ज्यादा होंगे, ऐसे में वहां डायमंड खरीदने वाले ही नहीं बचेंगे. उन्होंने कहा कि यह समस्या भारत से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी बन चुकी है.  

US के साथ 12 मिलियन डॉलर का कारोबार

पेशे से डायमंड कारोबारी और इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन दिनेश नावडिया ने कहा कि अमेरिका अपनी मर्जी से दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगा रहा है. भारत पर पहले 25% और उसके बाद सीधा 50% टैरिफ लगाया गया है. भारत का अमेरिका के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी का 12 मिलियन डॉलर का व्यापार है. इसके अलावा 35% डायमंड कटिंग-पॉलिशिंग करके अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है. 

surat_diamond
एक लाख वर्कर्स की नौकरी जाने का संकट (Photo: ITG)

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट अमेरिका है, साथ ही 50% जेम्स एंड ज्वेलरी अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती है. अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ का भारत के डायमंड कटिंग-पॉलिशिंग और जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग पर बहुत बड़ा असर होने जा रहा है. मसलन कोई भी चीज 100 रुपये में बिकती हो डायरेक्ट वह डेढ़ सौ रुपये में बिकने लग जाए तो ग्राहक भी खरीदने से हिचकते हैं. 

एक लाख लोगों की नौकरी पर संकट

दिनेश नावडिया ने कहा कि अमेरिका के साथ जो 12 मिलियन डॉलर का व्यापार है उसपर सीधा असर पड़ने वाला है. आंकड़ों के हिसाब से फिलहाल नुकसान का अनुमान नहीं लगा सकते हैं.

अमेरिका के टैरिफ को लेकर डायमंड वर्कर यूनियन गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट भावेश टांक ने कहा कि जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी काम होगा. इसका सीधा असर डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा. इस टैरिफ के चलते करीब एक लाख से ज्यादा डायमंड वर्कर्स के बेरोजगार होने की आशंका जताई जा रही है और कुल पांच लाख वर्कर्स इससे प्रभावित होंगे.

उन्होंने कहा कि ट्रंप का 50 से प्रतिशत टैरिफ का फैसला मानवता पर प्रहार है, साथ ही यह डायमंड उद्योग को खत्म करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है. अमेरिका के अलावा दुनिया के बाकी देशों में भी हमें मार्केट तैयार करने की जरूरत है.

जीएसटी को सरल बनाने की अपील

टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े रंगनाथ शारडा ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में सुधार लाने की बात कही थी, जिससे जीएसटी भरने में सरलता आएगी. कपड़ा जब सस्ता होगा तो घरेलू बाजार में उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसका सीधा असर मार्केट पर होगा. 

ये भी पढ़ें: अमेरिकी टैरिफ का ट्रबल डबल, जानें 50% टैक्स का किन कारोबारों पर कितना होगा असर

उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ के जवाब में सरकार ने अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड डील की तैयारी की है, इसका फायदा भारत को मिलेगा. अमेरिका के टैरिफ से जो नुकसान होने की संभावना है या जो होने वाला है, उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी.

