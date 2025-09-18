राहुल गांधी के पास 'हाइड्रोजन बम' तो हमारे पास 'परमाणु बम', ओमप्रकाश राजभर का तंज, बताया कौन हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने के बयान पर सुभासपा चीफ और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही अंदाज में रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता की इधर राजभर है. वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर परमाणु बम बना रहे हैं.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस के लिए निषाद पार्टी के चीफ डॉ संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और सुभासपा मिलकर परमाणु बम ही हैं. उन्होंने आगे कहा कि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी. वे कितना दलित, पिछड़ों अल्पसंख्यकों का भला किए, सबको मालूम है. वे खुद ही घूम-घूम कर कह रहे हैं कि इनका भला नहीं हुआ है. देखें वीडियो-

बकौल राजभर- उन्हें पता हो की इधर मैं हूं. हम उनके 'हाइड्रोजन बम' के मुकाबले 'परमाणु बम' बना रहे हैं. संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और राजभर- इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं.

गाजीपुर में हुए सुभासपा कार्यकर्ता की पिटाई पर कही ये बात

राजभर ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता फोटो खिंचाने के चक्कर मे पीटा गया. उत्साहित होकर कार्यकर्ता आगे निकलने के चक्कर मे पीटा गया. महिला पुलिसकर्मी समझ नही पाई. क्योंकि, वहां सैकड़ों लोग गए थे. नौजवान थोड़ा जोश में रहता है. फोटो खिंचवाने के चक्कर सिपाही और इंस्पेक्टर के बीच में पड़ गया, इसी वजह से ऐसा हुआ, और कोई वजह नहीं है.

Advertisement

पीला गमछा पहनने पर हुई कार्यकर्ता की पिटाई पर क्या बोले?

इस सवाल पर राजभर ने कहा कि एसपी ऑफिस में सैकड़ों लोग गए थे. केवल उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ. अगर सबके साथ हुआ होता तो हम आपकी बात से सहमत होते. थोड़ी सी कमजोरी थी, वो भावना में बह गया, इंस्पेक्टर समझ नहीं सकी और उसके साथ घटना हो गई.

वहीं, अखिलेश यादव के सुभासपा कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो ट्वीट कर तंज कसने पर उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में जीते हुए प्रधान को फिंकवा दिया जाता था. सपा सरकार में जिला पंचायत और प्रमुख को हरवा दिया जाता था. उन्हें गुंडों की सरकार कहा जाता था. अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे. अखिलेश के पास कोई काम नहीं है. पूर्व की सरकारों में दंगों और कर्फ्यू होते थे, उससे लोगों को निजात मिली है.

---- समाप्त ----