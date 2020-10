केशुभाई पटेल का निधन, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि, गुजरात BJP ने रद्द किया उपचुनाव प्रचार

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है. गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 92 वर्षीय केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. केशुभाई पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे प्यारे और सम्मानित केशुभाई का निधन हो गया है. मैं बहुत व्यथित और दुखी हूं. वह एक उत्कृष्ट नेता थे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग की देखभाल की. उनका जीवन गुजरात की प्रगति और हर गुजराती के सशक्तीकरण के लिए समर्पित था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि केशुभाई ने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए गुजरात में कई यात्रा की. उन्होंने आपातकाल का विरोध किया. किसान कल्याण के मुद्दे उनके दिल के सबसे करीब थे. विधायक, सांसद, मंत्री या सीएम के रूप में रहते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसान हितैषी उपाय पारित किए जाएं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि केशुभाई ने मेरे जैसे कई छोटे कार्याकर्त्ताओं को तैयार किया. सभी को उनका मिलनसार स्वभाव पसंद था. उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है. हम सभी आज शोक मना रहे हैं. मेरी संवेदना उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ है. मैंने उनके बेटे भरत से बात की और संवेदना व्यक्त की.

