'गुजरात में परिस्थितियां हमारे मुफीद, पार्टी को चाहिए अग्रेसिव नेतृत्व', कांग्रेस विधायक ने किया ट्वीट

गुजरात में अगले ही साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं लेकिन विपक्षी कांग्रेस की हालत ये है कि पार्टी पिछले छह महीने से अधिक समय से न तो अपना अध्यक्ष तय कर पाई है और ना ही विपक्ष का नेता. अब पार्टी में भी अंदरखाने सांगठनिक नियुक्तियों की मांग जोर पकड़ने लगी है.

गुजरात में कांग्रेस के विधायक भी अब ये मांग करने लगे हैं. कांग्रेस के विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में कांग्रेस विधायक ने लिखा है कि गुजरात में बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर से लेकर हर मंत्री बदल दिया है. ये इस बात का संकेत है कि परिस्थितियां हमारे मुफीद हैं.

कांग्रेस विधायक ग्यासुद्दीन ने राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को टैग करते हुए ये अपील की है कि जनता के इंट्रेस्ट में जल्दी आक्रामक नेतृत्व उपलब्ध कराया जाए.

Respected Venugopalji ji, BJP has changed the chief minister and cabinet ministers, it is a sign that the conditions can become favorable for us, please provide quick aggressive leadership in public interest.@RahulGandhi @kcvenugopalmp