केमिकल प्लांट लगी भीषण आग... आसपास के इलाके में फैली दहशत, लोग घरों से निकलकर भागे

Gujrat News: अंकलेश्वर के पनोली जीआईडीसी में स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें इतनी ऊंची हो गईं कि आसपास के गांवों के लोग दहशत में आ गए. काफी दूर से धुएं का गुबार दिखने लगा. इस प्लांट के पास स्थित संजाली गांव में भी लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

आग लगने की सूचना मिलते ही 6 से अधिक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. करीब ढाई से तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 10 दमकल कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि आग कंपनी के अत्यधिक ज्वलनशील टोल्यूनि केमिकल के टैंक में लगी थी, जिसके कारण पूरा प्लांट आग की चपेट में आ गया.

यह भी पढ़ें: मुंबई के दहिसर में 24 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, एक की मौत और 18 घायल; कई के हालत गंभीर

आग लगने की जानकारी मिलने पर औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. साथ ही गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संयंत्र में रखे गए केमिकल्स के बेहद ज्वलनशील होने की वजह से आग तेजी से फैली.

Advertisement

आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से स्थानीय लोग और आसपास के गांव में रहने वाले भयभीत हो गए. लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर सोसाइटी और पास के क्षेत्रों को खाली कर दिया. पुलिस और दमकल विभाग ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए लोगों को प्लांट से दूर रहने की सलाह दी.

संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में आग की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि केमिकल टैंकों में लगी आग को देखते हुए बेहद सावधानी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट: विक्की जोशी