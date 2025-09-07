scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई के दहिसर में 24 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, एक की मौत और 18 घायल; कई के हालत गंभीर

मुंबई के दहिसर में एक हाई-राइज बिल्डिंग की 24वीं मंजिल पर लगी आग पर तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है. इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए. घायलों में कई स्थिती गंभीर है.

Advertisement
X
दहिसर इलाके में एक हाई-राइज इमारत की 24वीं मंजिल पर लगी आग को 3 घंटे में काबू पा लिया गया (Photo: ITG/Shivshankar Tiwari)
दहिसर इलाके में एक हाई-राइज इमारत की 24वीं मंजिल पर लगी आग को 3 घंटे में काबू पा लिया गया (Photo: ITG/Shivshankar Tiwari)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दहिसर में एक हाई-राइज इमारत की 24वें मंजिल पर लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है. ये आग दोपहर 3 बजे के क़रीब लगी थी. लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी. इसके बाद फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया. आग का स्तर लेवल II था.

आग लगने पर कुल 36 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे. उन्हें पास के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया. मुंबई नगर निगम की म्युनिसिपल फायर ब्रिगेड (MFB) ने बताया कि आग पर क़रीब तीन घंटे में शाम 6 बजकर 10 मिनट पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया.

घायल और हालात

सम्बंधित ख़बरें

In a viral video, Ajit Pawar was heard asking IPS Anjana Krishna to stop the action against illegal mining
IPS अंजना कृष्णा से अजित पवार की बात कराने वाले NCP नेता पर FIR, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप 
गणपति विसर्जन के दौरान बिजली की चपेट में आने से एक की मौत. (Photo: Screengrab)
मुंबई: गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से एक की मौत, 5 घायल 
Lalbaugcha Raja.
मुंबई: लालबागचा राजा के विसर्जन में देरी, कई घंटे पानी में रही मूर्ति...., ज्वार-भाटा बढ़ा रहे हैं मुश्किलें 
10 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक 
eknath shinde on credit taken by fadnavis for maharashtra ads
Eknath Shinde का बयान: 'क्रेडिट लेने की नहीं होड़...' 

रोहित अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई. एक अपंग (डिसेबल्ड) लड़की की हालत गंभीर, 5 अन्य का इलाज चल रहा है. नॉर्दन केयर अस्पताल में 10 लोग भर्ती हैं, जिसमें 4 साल के बच्चे की हालत गंभीर है. प्रगति और शताब्दी अस्पताल में एक-एक शख्स एडमिट है.

दहिसर पुलिस सभी अस्पतालों से घायलों की पूरी जानकारी जुटा रही है ताकि उनकी सुरक्षा और इलाज सुनिश्चित की जा सके. अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. समय पर रेस्क्यू करने की वजह से बड़ी जनहानि टल गई, लेकिन अभी भी घायलों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मुंबई: गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से एक की मौत, 5 घायल

स्थानीय लोगों ने क्या बताया?

मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. आग लगते ही लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया. 

Dahisar Fire update
घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा (Photo: ITG/Shivshankar Tiwari)

आग का स्तर लेवल II कितना खतरनाक होता है?

आग का स्तर लेवल II ख़तरनाक होती है. लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर नहीं होती है. आग की वजह से धुआं काफी फैल चुका होता है और स्थानीय संसाधनों द्वारा इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है. इस लेवल की आग को इसलिए ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि इसको पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया गया तो यह लेवल लेवल III में भी बदल सकता है.

इनपुट: शिवशंकर तिवारी

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement