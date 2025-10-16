scorecardresearch
 

मौसम: दिवाली से पहले दिल्ली की 'हवा खराब', ठंड की दस्तक के साथ आसमान में धुंध, कोहरे का भी अलर्ट

Delhi Weather Forecast: दिल्ली के तापमान में गिरावट के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में होने के बीच GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. मौसम विभाग ने दिवाली से पहले धुंध और कोहरे की संभावना जताई है.

दिल्ली में धुंध और कोहरे का अनुमान (फाइल फोटो-ITG)
दिल्ली में धुंध और कोहरे का अनुमान (फाइल फोटो-ITG)

उत्तर भारत में सर्दी की एंट्री होने लगी है. पहाड़ी राज्यों से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह-शाम के वक्त गलाबी ठंड का अहसास होने लगा है. वहीं, सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का डर भी सताने लगा है. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली और आस-पास के इलाकों की हवा खराब होने लगी है. बीते 3 दिन से दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्लालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार दर्ज किया जा रहा है, जो कि खराब श्रेणी में आता है. सुबह 8 बजे के अपडेट के अनुसार, 237 AQI के साथ शहर की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. आगामी दिनों में यह बहुत खराब श्रेणी में भी जा सकती है. 

GRAP-1 की पाबंदियां लागू

प्रदूषण को बढ़ने से रोकने और इस पर समय रहते काबू पाने के लिए GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो दिवाली से पहले ही यानी 17 एवं 18 अक्टूबर को दिल्ली के आसमान में हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 19 एवं 20 अक्टूबर को दिल्ली में हल्का कोहरा छाए रहने की भी संभावना है.

वहीं, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-NCR में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री के आस-पास बना हुआ है.

IMD के मुताबिक, दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस तक कम और अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस तक कम है. 16 से 18 अक्टूबर तक आसमान के साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय धुंध दिखाई दे सकती है. हालांकि, 21 अक्टूबर को उमस के बीच गरज एवं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है.

