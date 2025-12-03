scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सावधान! दिल्ली की हवा 'खराब', ठंड-कोहरे का डबल अटैक, IMD ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

Delhi Weather: उत्तर-पश्चिम भारत में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, आने वाले दो दिन में शीतलहर का भी अलर्ट है. IMD ने 5 दिसंबर को दिल्ली में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया है.

Advertisement
X
दिल्ली में 5 दिसंबर को शीतलहर चलने का पूर्वानुमान
दिल्ली में 5 दिसंबर को शीतलहर चलने का पूर्वानुमान

देश की राजधानी में ठंड बढ़ने के साथ एयर क्वालिटी फिर बिगड़ने लगी है. दिल्ली में दो दिन पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में मामूसी सुधार आया था लेकिन तापमान गिरने के कारण एक बार फिर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. 

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 8 बजे शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 338 दर्ज किया गया जबकि कई जगहों का AQI 400 के पार बना हुआ है. आरके पुरम (420), बवाना (408), वजीरपुर (406), आनंद विहार (405) की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है.

बता दें कि CPCB के मुताबिक, 0-50 के बीच का AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Cyclone Ditwah Latest Update (File Photo-PTI)
कमजोर पड़ा Cyclone Ditwah, लेकिन नहीं थमी बारिश! तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट 
Kashmir’s Wular Lake
ठंड बढ़ते ही विदेशी पक्षियों से गुलज़ार कश्मीर की वुलर झील, देखें शानदार नज़ारा 
After wreaking havoc in Sri Lanka, Cyclone Ditwa is moving towards the southern coast of India
उड़ानें रद्द, ट्रेनों पर भी असर... श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद आज भारत पहुंचेगा साइक्लोन दित्वाह, कई राज्यों में रेड अलर्ट 
EXtreme Weather India To Europe
दो महीने पहले हवा का 'रिवर्स गियर'... भारत से यूरोप तक Ice Age जैसे खतरे का समझें साइंस 
Strong winds bend palm trees and waves crash against a seawall during rough sea conditions triggered by Cyclone Ditwah, in Ramanathapuram, Tamil Nadu
दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा चक्रवात दित्वा, भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी 

इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को दिल्ली में शीतलहर का अनुमान लगाया है. वहीं, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. IMD के वेदर पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. वहीं, सुबह एवं शाम के समय कोहरा भी देखने को मिलेगा.

Advertisement

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज (बुधवार), 3 दिसंबर को आसमान साफ रहेगा. जबकि रात में धुंध या हल्का कोहरा रहने की संभावना है. वहीं, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. IMD ने शुक्रवार को दिल्ली में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया है, ठंडी हवाओं के साथ ठंड बढ़ने की उम्मीद है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement