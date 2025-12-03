सावधान! दिल्ली की हवा 'खराब', ठंड-कोहरे का डबल अटैक, IMD ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

देश की राजधानी में ठंड बढ़ने के साथ एयर क्वालिटी फिर बिगड़ने लगी है. दिल्ली में दो दिन पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में मामूसी सुधार आया था लेकिन तापमान गिरने के कारण एक बार फिर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 8 बजे शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 338 दर्ज किया गया जबकि कई जगहों का AQI 400 के पार बना हुआ है. आरके पुरम (420), बवाना (408), वजीरपुर (406), आनंद विहार (405) की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है.

बता दें कि CPCB के मुताबिक, 0-50 के बीच का AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को दिल्ली में शीतलहर का अनुमान लगाया है. वहीं, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. IMD के वेदर पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. वहीं, सुबह एवं शाम के समय कोहरा भी देखने को मिलेगा.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज (बुधवार), 3 दिसंबर को आसमान साफ रहेगा. जबकि रात में धुंध या हल्का कोहरा रहने की संभावना है. वहीं, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. IMD ने शुक्रवार को दिल्ली में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया है, ठंडी हवाओं के साथ ठंड बढ़ने की उम्मीद है.



