जानलेवा साजिश या 'डॉग लव'? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे अलग-अलग दावे

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले एक शख्स ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें सिर में चोट आई. आरोपी की मां ने उसे पशु प्रेमी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया है. बीजेपी के एक विधायक ने इसे साजिश बताया है. AAP और कांग्रेस नेताओं ने घटना की निंदा की. पुलिस हमले की साजिश और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है. जानें अब तक के सभी अपडेट...

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर 'डॉग लवर' ने हमला किया है. (PTI)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया. आरोपी की पहचान राजकोट के रहने वाले 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई. हमले में मुख्यमंत्री को सिर में चोट आई है. घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मां ने उसे पशु प्रेमी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर सीएम से माफ करने की अपील की है. दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. जांच किया जा रहा है कि यह हमला किसी तरह की साजिश तो नहीं है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नियमित रूप से जनसुनवाई करती हैं, जिसमें फरियादी अपनी फरियाद लेकर उनके पास पहुंचते हैं. सुबह 7 बजे एंट्री चेकिंग के बाद फरियादियों को अंदर आने दिया जाता है और 8 बजे से सीएम सुनवाई शुरू करती हैं. इसी दौरान आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उन पर हमला कर दिया. पुलिस तुरंत आरोपी को पकड़कर सिविल लाइन्स थाने ले गई. दिल्ली पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी, जहां उसकी रिमांड की डिमांड की जा सकती है.

शुरू में जानकारी सामने आई कि आरोपी का कोई परिजन जेल में है. उसे ही छुड़ाने की फरियाद लेकर वह सीएम रेखा गुप्ता के पास पहुंचा था. दिल्ली पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के दौरान राजकोट पुलिस से संपर्क किया. स्थानीय पुलिस की एक टीम राजकोट में आरोपी के घर पहुंची, जहां उसकी मां भानु बेन रहती हैं. मां से पूछताछ किए जाने पर पता चला कि वह एक पशु प्रेमी है और उज्जैन जाने के बहाने कुत्तों को लेकर हालिया विवादों के बाद वह दिल्ली आया था.

कैंप की रेकी करते आरोपी का सामने आया वीडियो

हमलावर ने मुख्यमंत्री के कैंप की रेकी भी की थी और इस दावे के साथ एक वीडियो भी सामने आया है. आरोपी को मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस तक रिक्शा में आते हुए देखा गया. सूत्रों की मानें तो वह शिकायतकर्ता बनकर अंदर दाखिल हुआ था. शुरुआती दावे के मुताबिक वह अपने एक रिश्तेदार की जेल से रिहाई के लिए याचिका लेकर आया था. जब रेखा गुप्ता उसके पास पहुंचीं तो सकारिया ने उन्हें कुछ कागज थमाए और फिर अचानक उन पर चिल्लाने लगा. दावा किया जा रहा है कि उसने पहले मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और फिर धक्का दे दिया.

धक्के की वजह से रेखा गुप्ता का संतुलन बिगड़ गया लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वह गिरने से बच गईं. अगले ही पल हमलावर ने उनका बाल पकड़ लिया. तभी सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बीच-बचाव किया और पहले उसके हाथ पर वार करके सीएम के बाल छुड़वाए. आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे काबू किया और सिविल लाइन्स थाने ले गई. उधर, मुख्यमंत्री को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब यह जांच की जा रही है कि क्या आरोपी पहले भी सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान पहुंच चुका है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसने पहले से मुख्यमंत्री पर हमला करने की योजना बनाई थी. दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दे दी गई है.

आरोपी की मां ने क्या कहा?

सीएम पर हमले के बाद आरोपी की मां भानु बेन का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कोई दवाई भी नहीं लेता है. उन्होंने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से बेटे के लिए माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा कुत्तों और पशुओं से बेहद प्रेम करता है और उसी प्रेम में उसने यह गलती कर दी. भानु बेन ने बताया कि बेटा महादेव का भक्त है और घर से कहकर निकला था कि उज्जैन जा रहा है. बाद में उसने फोन पर कहा कि वह कुत्तों के लिए दिल्ली आया है.

मां ने यह भी कहा कि बेटे का स्वभाव पहले से गुस्से वाला है, वह रिक्शा चलाता है, उसकी पत्नी और बेटा भी है. उनका कहना है कि गरीब परिवार से होने के कारण सीएम उसे माफ कर दें. भानु बेन ने आगे बताया कि दिल्ली में कुत्तों से जुड़े एक वीडियो को देखने के बाद उनके बेटे ने खाना तक नहीं खाया और पलंग पर हाथ-पैर पटकने लगा. मां ने बताया कि तब उसने कहा कि कुत्तों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और वह उन्हें खाना खिलाना चाहता है. उनका कहना है कि बेटा पशु अस्पताल बनाना चाहता था और यही जुनून उसे दिल्ली तक ले आया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान

दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने शुरू में बताया कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जनता के बीच बैठी थीं. एक शख्स उनके पास आया, कुछ कागज दिए और अचानक हाथ पकड़कर खींचने लगा, जिससे धक्का-मुक्की हुई और सीएम का सिर मेज के एक कोने पर लग गया. उन्होंने शुरुआती जानकारी देते हुए बताया था कि सीएम पर पत्थर या थप्पड़ से हमला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया है. सचदेवा ने कहा कि सीएम मजबूत महिला हैं और दिल्ली के प्रति उनका कमिटमेंट जारी रहेगा और जनसुनवाई भी पहले की तरह चलती रहेगी.

दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने लगाए आरोप
 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह साधारण हमला नहीं बल्कि नफरत से भरा हुआ हमला है. आरोपी ने पहले रेकी की थी, वीडियो बनाया और फिर योजना के तहत हमला किया. कपिल मिश्रा ने कहा कि आरोपी अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे और लोग भी हो सकते हैं. यह हमला मुख्यमंत्री को मारने की नियत से किया गया है और दिल्ली पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है.

अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीएम पर हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता. मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी. आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों."

पूर्व सीएम और AAP विधायक आतिशी ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की और कहा, "लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी." AAP नेता अनुराग ढांडा ने इस बीच कहा, "बीजेपी को आत्मचिंतन करनी चाहिए, क्योंकि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो वह उन पर हुए हर हमले का राजनीतिकरण करती थी."

'आम आदमी और महिला की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?', कांग्रेस की टिप्पणी

दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर दुख जताया और कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी और महिला की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी."

