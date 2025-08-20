scorecardresearch
 

Feedback

CM रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, धक्का दिया, बाल पकड़कर खींचे... मुश्किल से काबू में आया हमलावर

आरोपी शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. उसकी उम्र 41 साल है. वह बहुत बड़ा पशु प्रेमी और डॉग लवर है. उसकी मां का कहना है कि बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी होकर वह दिल्ली गया था. वह कई साल से पड़ोसियों से रोटियां इकट्ठा करके कुत्तों को खिलाता था.

Advertisement
X
सीएम आवास पर रेखा गुप्ता पर हमला (Photo: PTI)
सीएम आवास पर रेखा गुप्ता पर हमला (Photo: PTI)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला हुआ. सीएम आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया. आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है. लेकिन आरोपी ने यह हमला क्यों किया और कैसे किया? इसे लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं.

दिल्ली के सीएम आवास पर हर बुधवार को जन सुनवाई होती है. आज जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता लोगों से मुखातिब हो रही थीं. इसी बीच आरोपी ने पहले रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा. उसके बाद वह उनकी तरफ झपटा और धक्का दे दिया. लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से रेखा गुप्ता उससे टिक गईं. लेकिन इस बीच आरोपी ने उनके बाल पकड़ लिए. 

इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू में करने की कोशिश की. आरोपी के हाथों पर लोगों ने मारा जिससे वह बाल छोड़ दे. सीएम हाउस में तकरीबन एक मिनट तक यह हंगामा होता रहा. 

डॉग लवर है आरोपी राजेश

आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. उसकी उम्र 41 साल है. वह बहुत बड़ा पशु प्रेमी और डॉग लवर है. उसकी मां का कहना है कि बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी होकर वह दिल्ली गया था. वह कई साल से पड़ोसियों से रोटियां इकट्ठा करके कुत्तों को खिलाता था. पड़ोसियों को यह बात पता थी और वह उसके घर पर ही रोटियां दे जाते थे. 

Advertisement

आरोपी इन रोटियों को इकट्ठा करके कुत्तों और गायों को खिलाता था. वह रिक्शा चलाने का काम करता है. 

आरोपी की मां ने क्या-क्या कहा?

पुलिस की पूछताछ में आरोपी की मां ने बताया कि उसका बेटा आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पहुंचा था. मां ने बताया कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है और उसके पशु प्रेमी होने का दावा किया है. वह इससे पहले भी दिल्ली की यात्रा कर चुका है. आरोपी एक रिक्शा चालक परिवार से आता है. राजकोट पुलिस आरोपी की मां को भी पूछताछ के लिए ले गई है. मां ने बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि वह दिल्ली सीएम के वहां जाएगा. 

आरोपी की मां ने CM रेखा गुप्ता से की अपील

आरोपी राजेश की मां भानु बेन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि उसके बेटे को माफ कर दे. उन्होंने अपने बेटे की तरफ से सीएम से माफी भी मांगी. आरोपी की मां का कहना है कि उनका बेटा महादेव का भक्त है. वह उज्जैन जाने की बोलकर घर से निकला था. वह महीने में एक बार उज्जैन जाता था. लेकिन उज्जैन से दिल्ली कब चला गया पता नहीं. 

मां ने बताया कि कल फोन करके पूछा था कि कब लौट रहे हो तो उसने बताया था कि कुत्तों के लिए दिल्ली आया हूं. उसने कुत्तों को दिल्ली की सड़कों से हटाते वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था. यह वीडियो देखर वह अपने हाथ और पैर पलंग पर मारने लगा था और बोला था कि कुत्तों के साथ ऐसा क्यों करते हैं. उसका स्वभाव पहले से गुस्से वाला है. 
मां ने बताया कि दिल्ली का यह वीडियो देखने के बाद उसने खाना भी नहीं खाया था. मां ने कहा कि मेरे बेटे ने कुत्तों के प्रति प्रेम में यह कर दिया. सीएम से अपील है की हम गरीब लोग हैं. मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए. उनका बेटा पशु अस्पताल भी बनाना चाहता था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement