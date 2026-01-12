इंडियन आइडल-3 के विनर प्रशांत तमांग की पत्नी का बयान हुआ रिकॉर्ड, जानिए मौत पर क्या कहा

दिल्ली पुलिस ने दिवंगत गायक और इंडियन आइडल सीजन-3 के विजेता प्रशांत तमांग की पत्नी का बयान दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई और जांच की दिशा तय की जाएगी.

पुलिस ने बताया कि प्रशांत तमांग का रविवार को दिल्ली में निधन हो गया था. इस मामले में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. तमांग की मौत की सूचना पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक निजी अस्पताल से पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही सागरपुर थाना पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

पत्नी अस्पताल लेकर पहुंची थीं

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के रहने वाले प्रशांत तमांग को उनकी पत्नी अस्पताल लेकर पहुंची थीं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तमांग की पत्नी और उनके परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. परिवार के सदस्यों ने फिलहाल किसी तरह की साजिश या आपराधिक पहलू की आशंका नहीं जताई है. पुलिस ने मृतक की पहचान की पुष्टि करने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है और अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

गौरतलब है कि प्रशांत तमांग सिर्फ एक लोकप्रिय गायक ही नहीं थे, बल्कि वे वेब सीरीज पाताल लोक 2 से भी जुड़े रहे थे, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी थी. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि मामले में आगे कोई विस्तृत जांच की जरूरत है या नहीं.

