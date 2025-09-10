पीएम मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई बात, यूक्रेन संकट समेत इन मु्द्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की. बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही उन्होंने यूक्रेन संकट का शीघ्र समाधान निकालने में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच रिश्ते और आतंकवाद रोकने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत-इटली के सहयोग की समीक्षा की और इसे बेहतरीन बताया. दोनों नेताओं ने 2025-29 के संयुक्त योजना के तहत इस साझेदारी को और मजबूत बनाने का वादा किया.

दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की. दोनों नेता यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का जल्द और शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर सहमत हुए. प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में भारत का पूरा समर्थन देने की बात दोहराई.

इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई. प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के उन प्रयासों की भी सराहना की, जो भारत-यूरोपीय संघ (EU) व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कनेक्टिविटी (IMEEC) पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं.

वहीं, जॉर्जिया मेलोनी ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने और 2026 में भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए इटली के समर्थन की बात कही. दोनों नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) पहल के तहत संपर्क बढ़ाने पर भी सहमति जताई. साथ ही दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की.

