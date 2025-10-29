दिल्ली-NCR में धुंध, क्या नवंबर के पहले हफ्ते में बढ़ेगी ठंड? जानें कैसा रहेगा मौसम

मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली-एनसीआर के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. जिसके मुताबिक, आगामी दिनों में दिल्ली-NCR के आसमान में धुंध छाई रहेगी.

वहीं, IMD ने बताया कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली-NCR के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 3°C की गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग 25 से 26°C और 16 से 18°C के बीच रहा है. IMD के मुताबिक, मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के आस-पास जबकि मैक्स टेम्परेचर नॉर्मल से 4 से 5°C तक नीचे रहा.

दिल्ली में ठंड कब बढ़ेगी?

पिछले 24 घंटों में आसमान आमतौर पर बादलों से ढका रहा, हवाएं साउथईस्ट से चल रही थीं जो धीरे-धीरे बढ़कर 8 किमी प्रति घंटे तक पहुंचीं. आज दोपहर में भी आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रहा, हवाएं नॉर्थवेस्ट से चलती रहीं जो धीरे-धीरे बढ़कर 10 किमी प्रति घंटे तक पहुंचीं. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की ज्यादा संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है. आइए जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहने वाला है.

Advertisement

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?

कल 30 अक्टूबर को सुबह से बादल और धुंध रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 से 31°C और 17 से 19°C के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1–2°C अधिक होगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा. सुबह हवाएं साउथईस्ट से चलेंगी जिसकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़कर 5 किमी प्रति घंटे पहुंच सकती है. दोपहर में हवाएं नॉर्थईस्ट से चलेंगी, स्पीड 10 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. शाम और रात में हवाएं साउथईस्ट से चलेंगी और इस समय हवा की स्पीड घटकर 8 किमी प्रति घंटे से कम रहने की संभावना है.

31 अक्टूबर के मौसम की जानकारी

सुबह के समय आंशिक रूप से बादल और धुंध रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 से 32°C और 18 से 20°C के बीच रह सकता है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3°C अधिक होगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रह सकता है. सुबह हवाएं साउथवेस्ट से चलेंगी, हवा की स्पीड करीब 10 किमी प्रति घंटे की रहेगी. दोपहर में हवाएं साउथवेस्ट से चलेंगी, स्पीड बढ़कर 12 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. शाम और रात में हवाएं साउथवेस्ट से चलेंगी, हवा की स्पीड घटकर 8 किमी प्रति घंटे से कम रहने की उम्मीद है.

Advertisement

नवंबर की शुरुआत में कैसा रहेगा मौसम?

नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली NCR का तापमान करीब 31°C से 17°C के बीच रह सकता है. हल्की धुंध की संभावना भी बताई जा रही है, लेकिन ठंड बढ़ने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है. हालांकि, अधिकतम तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है.

---- समाप्त ----