scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली-NCR में धुंध, क्या नवंबर के पहले हफ्ते में बढ़ेगी ठंड? जानें कैसा रहेगा मौसम

Delhi-NCR Weather: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. नवंबर महीने की शुरुआत में दिल्ली के आसमान में धुंध देखने को मिलेगी. वहीं, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

Advertisement
X
दिल्ली-एनसीआर के आसमान में रहेगी धुंध (फाइल फोटो-ITG)
दिल्ली-एनसीआर के आसमान में रहेगी धुंध (फाइल फोटो-ITG)

मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली-एनसीआर के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. जिसके मुताबिक, आगामी दिनों में दिल्ली-NCR के आसमान में धुंध छाई रहेगी.

वहीं, IMD ने बताया कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली-NCR के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 3°C की गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग 25 से 26°C और 16 से 18°C के बीच रहा है. IMD के मुताबिक, मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के आस-पास जबकि मैक्स टेम्परेचर नॉर्मल से 4 से 5°C तक नीचे रहा.

दिल्ली में ठंड कब बढ़ेगी?

सम्बंधित ख़बरें

Cloud Seeding
Delhi में क्यों फेल हुई 'Cloud Seeding'? 
cloud seeding fail in Delhi
दिल्ली में क्यों फेल हुई 'क्लाउड सीडिंग'? IIT कानपुर के साइंटिस्ट से जानिए, अब नहीं होगा ट्रायल 
पुलिस मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर काला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस ने बदमाश काला का किया एनकाउंटर, कई मामलों में था वांछित 
दिल्ली पुलिस ने 59 वर्षीय संदिग्ध जासूस को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )
दिल्ली से संदिग्ध जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान सहित कई देशों की कर चुका है यात्राएं 
Poison in the Yamuna: Untreated sewage and chemicals are the real causes!
दिल्ली: 'जीवन रेखा' कहलाने वाली यमुना कैसे बनी नाला? जानिए  

पिछले 24 घंटों में आसमान आमतौर पर बादलों से ढका रहा, हवाएं साउथईस्ट से चल रही थीं जो धीरे-धीरे बढ़कर 8 किमी प्रति घंटे तक पहुंचीं. आज दोपहर में भी आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रहा, हवाएं नॉर्थवेस्ट से चलती रहीं जो धीरे-धीरे बढ़कर 10 किमी प्रति घंटे तक पहुंचीं. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की ज्यादा संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है. आइए जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहने वाला है.

Advertisement

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?  
कल 30 अक्टूबर को सुबह से बादल और धुंध रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 से 31°C और 17 से 19°C के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1–2°C अधिक होगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा. सुबह हवाएं साउथईस्ट से चलेंगी जिसकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़कर 5 किमी प्रति घंटे पहुंच सकती है. दोपहर में हवाएं नॉर्थईस्ट से चलेंगी, स्पीड 10 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. शाम और रात में हवाएं साउथईस्ट से चलेंगी और इस समय हवा की स्पीड घटकर 8 किमी प्रति घंटे से कम रहने की संभावना है.

31 अक्टूबर के मौसम की जानकारी 
सुबह के समय आंशिक रूप से बादल और धुंध रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 से 32°C और 18 से 20°C के बीच रह सकता है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3°C अधिक होगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रह सकता है. सुबह हवाएं साउथवेस्ट से चलेंगी, हवा की स्पीड करीब 10 किमी प्रति घंटे की रहेगी. दोपहर में हवाएं साउथवेस्ट से चलेंगी, स्पीड बढ़कर 12 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. शाम और रात में हवाएं साउथवेस्ट से चलेंगी, हवा की स्पीड घटकर 8 किमी प्रति घंटे से कम रहने की उम्मीद है.

Advertisement

नवंबर की शुरुआत में कैसा रहेगा मौसम? 
नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली NCR का तापमान करीब 31°C से 17°C के बीच रह सकता है. हल्की धुंध की संभावना भी बताई जा रही है, लेकिन ठंड बढ़ने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है. हालांकि, अधिकतम तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है.

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement