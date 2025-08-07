दिल्ली: 10 साल से अलग रह रही थी पत्नी, साधू बनकर घर में घुसा पति और हथौड़े से ले ली जान

दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक 50 साल की महिला की उसके अलग रह रहे पति ने हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पति बिहार से साधु का वेश धारण करके आया था. 60 साल के आरोपी प्रमोद झा उर्फ पप्पू ने बुधवार तड़के अपनी पत्नी किरण झा पर उनके घर के अंदर हमला किया. पुलिस ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया है. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है.

डीसीपी (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि केयरटेकर के रूप में काम करने वाली किरण को उसकी बहू ने सुबह करीब 4 बजे खून से लथपथ पाया. डीसीपी ने कहा, 'आरोपी अपनी पत्नी से लगभग 10 साल अलग रहने के बाद 1 अगस्त को बिहार के मुंगेर जिले में अपने पैतृक गांव से दिल्ली आया था. उसने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों को गुमराह करने और घर में घुसने के लिए साधु का वेश धारण किया था.'

घरेलू हिंसा की लगातार घटनाओं के कारण किरण पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी. अधिकारी ने बताया कि वह अपने बेटे दुर्गेश, बहू कमल झा और पोती के साथ नेब सराय में रहती थीं. उन्होंने बताया कि दुर्गेश बिहार के दरभंगा में एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी में काम करता है.

Advertisement

अधिकारी ने कहा,'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी के पास आय का कोई स्थिर साधन नहीं था और उसने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच दी थी. वह अपनी पत्नी पर बिहार लौटकर पैसे कमाने का दबाव बना रहा था, जिससे उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया था.'

किरण की बेटी रोमा के अनुसार, आरोपी ने उसकी मां के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण वह उसे छोड़कर दिल्ली में नई ज़िंदगी शुरू करने पर मजबूर हो गई. रोमा ने पुलिस को बताया कि परिवार लगभग दो महीने पहले एक अंतिम संस्कार के लिए बिहार गया था, जिस दौरान प्रमोद ने हिंसा छोड़ने का नाटक किया था.

रोमा ने आरोप लगाया, 'मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात को, उसने मेरी मां की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने फिर से उसके साथ बिहार जाने से इनकार कर दिया था.' पुलिस ने कहा कि किरण के कमरे से एक हथौड़ा मिला है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि हत्या में इसी का इस्तेमाल किया गया था. घर के सामने लगे दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में प्रमोद को रात 12.50 बजे कपड़े बदलने के बाद घर से निकलते हुए देखा जा सकता है.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. डीसीपी ने कहा,'उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर टीमें भेजी गई हैं. हम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई सुरागों पर काम कर रहे हैं.'

---- समाप्त ----