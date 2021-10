Delhi Metro Free WiFi Internet: दिल्‍ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक गुड न्‍यूज है. जो भी यात्री येलो लाइन पर यात्रा करते हैं, उनको अब Free WiFi Internet मिलेगा. इसकी आज (रविवार) यानी 17 अक्टूबर से शुरुआत भी हो गई है. Free WiFi Internet का फायदा हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक की मेट्रो लाइन के बीच सफसर करने वाले लोगों को मिलेगा.

इस मेट्रो लाइन पर करीब 37 मेट्रो स्‍टेशन हैं. जिनमें जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, गुरु तेग बहादुर नगर (जीटीबी नगर), दिल्‍ली विश्वविद्यालय, विधान सभा, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं. येलो लाइन ज्‍यादातर अंडरग्राउंड स्टेशन हैं. दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई में किसी भी तरह की समस्या के लिए 9541693693 पर संपर्क किया जा सकता है.

Delhi Metro in its efforts to continuously enhance travel experience for its commuters, has introduced the facility of free high speed wifi service from all Metro stations of its Yellow Line from today. To read more about the facility click here: https://t.co/UThoV82HWy

कैसे मिलेगा फ्री इंटरनेट? (Free Internet in Delhi Metro)

इस लाइन पर यात्री अब OUI DMRC FREE Wi-Fi नाम से नेटवर्क पर लॉग इन करना होगा, जिसके बाद Free WiFi Internet का उपयोग कर सकेंगे. इसके अलावा ईमेल, फेसबुक, गूगल सर्च, वॉट्सऐप, वीडियो और ऑडियो कॉल जैसी सुविधाओं का फायदा मिलेगा

ऐसे करें फ्री वाई-फाई से इंटरनेट कनेक्ट

मोबाइल फोन के वाइ-फाइ मेन्यू से OUI DMRC FREE Wi-Fi’’ नेटवर्क को चुनना होगा.

फोन नंबर/ई-मेल आईडी दर्ज करना होगा, नेटवर्क से जुड़ने के लिए ओटीपी मिलेगा.

ओटीपी दर्ज करने के बाद ‘नियम और शर्तें’ ओके करें और ‘कनेक्ट’ पर क्लिक करें , इसके बाद इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं.

Blue Line और Airport Line पर पहले से ही मौजूद है सुविधा

OUI DMRC फ्री वाई-फाई सेवा ब्लू लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी पहले से ही मौजूद है. ब्लू लाइन के 50 मेट्रो स्टेशनों पर 400 से अधिक ‘एक्सेस प्वाइंट’ लगाए गए हैं, वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर छह स्टेशनों पर 50 से अधिक ‘एक्सेस प्वाइंट’ दिए हैं।