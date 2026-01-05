पुरानी दिल्ली: फैज-ए-इलाही मस्जिद पर होगा बुलडोजर एक्शन? इलाके में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

पुरानी दिल्ली में रामलीला मैदान के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. नगर निगम और भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से शनिवार को इलाके का संयुक्त सर्वे किया गया था. आरोप है कि मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान ने करीब 7,343 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है.

पुलिस ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा

प्रस्तावित कार्रवाई की खबर फैलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस ने शनिवार और रविवार को क्षेत्र में गश्त कर हालात का जायजा लिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया.

'सेव इंडिया फाउंडेशन' ट्रस्ट ने दायर की थी याचिका

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ नामक ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका के आधार पर की जा रही है. इस ट्रस्ट का नेतृत्व सोशल एक्टिविस्ट प्रीत सिरोही कर रहे हैं. वहीं मस्जिद प्रबंधन ने इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

