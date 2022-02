Delhi Metro Skywalk: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अब सीधे मेट्रो तक पहुंचना आसान, DMRC ने बनाया खास स्काईवॉक

Delhi Metro Skywalk: मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को अपने भारी समान के साथ लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन (DMRC) ने येलो लाइन पर स्थित नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच अजमेरी गेट की तरफ एक स्काईवॉक (Metro Skywalk) बनया है. इस स्काईवॉक का काम लगभग पूरा हो गया है और यह जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

डीएमआरसी ने अपने बयान में कहा, " येलो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी के लिए डीएमआरसी ने उत्तर रेलवे के सहयोग से स्काईवॉक बनाया गया है जो जल्द ही जनता के लिए खुल जाएगा." मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने गुरुवार को स्काईवॉक का निरीक्षण किया. यह स्काईवॉक रेलवे स्टेशन के अंदरुनी फुटओवर ब्रिज से जुड़ा हुआ है. इसकी मदद से आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 तक जा सकते हैं.

यह स्काईवॉक करीब 242 मीटर लंबा है, इस पर आने-जाने के लिए छह एस्केलेटर लगाए गए हैं. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह नवनिर्मित स्काईवॉक रेलवे स्टेशन के अंदर फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का विस्तार है. इससे अजमेरी गेट, भवभुति मार्ग पर ट्रैफिक संचालक निर्बाध गति से चलाने में मदद मिलेगी.

The state of the art Skywalk was inspected today by DMRC MD, Dr. Mangu Singh. The facility is an extension of the FOB inside the railway station and connects the Ajmeri Gate Side with the New Delhi Metro station as well as the multilevel parking across Bhavbhuti Marg. pic.twitter.com/LP7of4J2gg