फिर दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा, AQI 500 पार, घने कोहरे को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI फिर 500 पार कर गया है.

CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 19 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई. इनमें आनंद विहार का AQI सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया. वहीं, शेष निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ स्तर पर बनी रही.

दिल्ली का AQI 500 पार, ‘गंभीर’ श्रेणी में हवा

CPCB के मानकों के अनुसार, AQI 0 से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.

इसी बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार के लिए बहुत घने कोहरे को लेकर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

सोमवार के लिए बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि शहर में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.5 डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है. घने कोहरे और खराब वायु गुणवत्ता के चलते दृश्यता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.



