Paytm फोटो से खुल गई कलश चोर की कुंडली... जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों पर रखता था नजर, पहले था ज्वेलर, सट्टे की लत से बना चोर

New Delhi: लाल किले के पास एक जैन धार्मिक समारोह से कई सोने के कलशों की चोरी के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी की गई चीजें बरामद कर ली हैं.

कलश चुराकर ले जाता आरोपी भूषण वर्मा.(Photo:Screengrab)
कलश चुराकर ले जाता आरोपी भूषण वर्मा.(Photo:Screengrab)

दिल्ली लाल किला परिसर से चोरी करने वाले आरोपी भूषण वर्मा उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने भूषण के पास से चोरी किया गया सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा कलश समेत 100 ग्राम गला सोना बरामद किया है. पता चला है कि आरोपी के टारगेट पर जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम होते थे. 

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब जांच शुरू की तो आरोपी के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की. पुलिस ने आरोपी के सबसे साफ फोटो को स्पेशल सॉफ्टवेयर से युक्त कैमरे से स्कैन किया. जब आरोपी की फोटो सॉफ्टवेयर से गुजरी तो पता लगा कि इस फोटो का इस्तेमाल Paytm ऐप की प्रोफाइल बनाने के लिए किया गया है.

बस फिर क्या था, पुलिस को भूषण की पूरी कुंडली महज कुछ मिनट में ही मिल गई. लेकिन जो मोबाइल नंबर मिला वो बंद था, लेकिन उसके जरिए ही पुलिस ने आरोपी का मोबाइल नंबर खोज निकाला और हापुड़ से उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस पूछताछ में पता चला कि भूषण का पहले सोने की ज्वेलरी का काम था, लेकिन इसे सट्टे की लत लग गई और सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद चोर बन गया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जैन धर्म के कार्यक्रम की जानकारी यूट्यूब से जुटाता था. फिर वेशभूषा जैन धर्मावलंबी की तरह अपनाकर कार्यक्रम में जाता, ताकि किसी की इस पर नजर न पड़े.

आरोपी भूषण ने इसी मोडस ऑपरेंडी को अपनाकर लालकिले के सामने बने 15 अगस्त पार्क में जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम से सोने के कलश चोरी कर लिया था. यह घटना 3 सितंबर को लाल किले के पास 15 अगस्त पार्क में जैन समाज के दसलक्षण महापर्व (28 अगस्त - 9 सितंबर) के दौरान स्थापित जैन पर्व पंडाल में हुई थी. 

