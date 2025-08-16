scorecardresearch
 

जन्माष्टमी ड्यूटी में लापरवाही: दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सख्त कदम, इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मी सस्पेंड

दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी ड्यूटी में लापरवाही सामने आई है. पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह के औचक निरीक्षण में कई पुलिसकर्मी अपनी पोस्ट से नदारद पाए गए. इसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया. अन्य अनुपस्थित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच जारी है.

(Photo: AI-generated)
दिल्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है. आउटर नॉर्थ जिले स्थित इस्कॉन मंदिर में हुए इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह को कई खामियां मिलीं. इस दौरान कई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं पाए गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक, जन्माष्टमी जैसे बड़े आयोजन के दौरान पुलिसकर्मियों का इस तरह गायब होना भारी लापरवाही माना जा रहा है.

कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई और लापरवाह पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए. फिलहाल जिन आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उनके अलावा भी कई और पुलिसकर्मी अपनी पोस्ट से अनुपस्थित मिले थे. 

पुलिस विभाग अब उनके कारणों की जांच कर रहा है और स्थिति स्पष्ट होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी. जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है. इस लापरवाही के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

