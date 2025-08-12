scorecardresearch
 

दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी... 17 महीने बाद MP से हेरोइन रैकेट का मेन अफीम सप्लायर दबोचा

खुफिया जानकारी के आधार पर कि दले सिंह मंदसौर के शामगढ़ में छिपा है, अगले दिन एक छापेमारी की गई और एक गुप्त मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया.

दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश में छापेमारी कर 39 साल के तूफान उर्फ दले सिंह को गिरफ्तार किया है. वह हेरोइन बनाने के लिए कच्चा अफीम अर्क और केमिकल दिल्ली में तस्करों को सप्लाई करता था. 

पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि 12 मार्च 2023 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर से मोहम्मद जाहिद (29) को 500 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था. जाहिद के घर की तलाशी में 4.5 किलो हेरोइन, 3.4 किलो संदिग्ध मिक्सिंग पाउडर, 935 ग्राम अमोनिया घोल, 5.562 किलो रंग, 6 एविल शीशियां, वजन और नोट गिनने की मशीनें और 25 हजार 800 रुपये नकद मिले. 

जाहिद ने बताया कि उसे मध्य प्रदेश के मंदसौर और राजस्थान के भवानी मंडी से कच्चा माल मिलता था, जिसमें तूफान सिंह उसका मुख्य सप्लायर था. पुलिस ने मंदसौर में कई छापे मारे, लेकिन सिंह फरार हो गया और फरवरी 2024 में उसे भगोड़ा घोषित किया गया. 

दोस्त की शव यात्रा में क्यों नाचा शख्स? 

इसी बीच, बीती 30 जुलाई को खुफिया सूचना मिली कि सिंह मंदसौर के शामगढ़ में छिपा है. इस इनपुट के आधार पर अगले दिन 31 जुलाई को छापेमारी कर उसे पकड़ लिया गया. 

दरियागंज पुलिस स्टेशन में पूछताछ में सिंह ने दिल्ली में तस्करों को कच्चा माल देने की बात कबूल की और बताया कि 2023 में केस दर्ज होने के बाद वह छिप गया था. पुलिस के मुताबिक, सिंह के इलाके में लाइसेंसशुदा अफीम उत्पादक और तस्कर दोनों हैं. 

5वीं कक्षा तक पढ़ा सिंह स्थानीय संपर्कों के जरिए नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल हुआ. पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और सिंह के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.

