COVID-19: वीकेंड कर्फ्यू पर ई-पास के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू की ये हेल्पलाइन

राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अहम फैसले भी लिए गए हैं. पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है. शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू के आदेश हैं. इस दौरान घरों से निकलने की मनाही रहेगी. हालांकि ज़रूरी सेवाएं चालू रहेंगी. ऐसे में जिन लोगों को भी ई-पास की जरूरत है उनके लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्प लाइन की शुरुआत की है.

दिल्ली पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एसेंशियल सर्विसेज के दौरान आने वाली कठिनाइयों और ई-पास के लिए कोविड हेल्पलाइन 01123469900 नंबर की शुरुआत की है. हेल्पलाइन को पुलिस मुख्यालय में शुरू किया गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने इस अभियान को #DilKiPolice का नाम दिया है.

A COVID HELPLINE to facilitate Movement Pass:

Set up to receive genuine requests from persons facing difficulties in movement for essential services & goods, Delhi Police Covid Helpline No 01123469900 is operational at PHQ with multiple lines. Call #DilKiPolice for assistance.