दिल्ली में बिगड़ते जा रहे हालात, AQI 400 के पार, प्रदूषण के हॉटस्पॉट बने ये इलाके

दिल्ली की एयर क्वालिटी शुक्रवार को खतरनाक रूप से ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई. राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक सुबह 6 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 384 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. शहर के 39 एक्यूआई स्टेशनों में से 19 स्टेशन गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए. नोएडा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही, जहां लगभग सभी स्टेशनों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया.

और पढ़ें

GRAP-III हटाने के सिर्फ 48 घंटे बाद ही बिगड़े हालात



दिल्ली सरकार की ओर से GRAP-III प्रतिबंध हटाए जाने के महज 48 घंटे बाद ही दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता फिर बिगड़ गई. नोएडा की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि ग्रेटर नोएडा (380), गाजियाबाद (351) और गुरुग्राम (318) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बने हुए हैं.

प्रदूषण के हॉटस्पॉट हैं ये इलाके



प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों में तेज उछाल देखा गया, जहां कई स्टेशन गंभीर श्रेणी में फिसल गए- आनंद विहार (411), बवाना (414), चांदनी चौक (407), नरेला (407), जेएलएन स्टेडियम (401), बुराड़ी (402), अशोक विहार (417) और आया नगर (402).

राजधानी के कई अन्य स्टेशनों पर AQI ‘बहुत खराब’ की ऊपरी सीमा पर दर्ज किया गया, जिनमें ITO (396), अलीपुर (355), IGI एयरपोर्ट (360) और नजफगढ़ (361) शामिल हैं. पिछले 14 दिनों से लगातार दिल्ली की हवा खराब बनी हुई है.

Advertisement

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी संकट

पड़ोसी एनसीआर क्षेत्र में नोएडा जहरीली हवा से जूझता रहा, जहां कई स्टेशनों पर AQI बहुत खराब दर्ज हुआ- सेक्टर-1 (405), सेक्टर-62 (359), सेक्टर-116 (438) और सेक्टर-125 (422). ग्रेटर नोएडा में भी हालात लगातार खराब बने हुए हैं. यहां दोनों स्टेशनों- नॉलेज पार्क-III (362) और नॉलेज पार्क-V (399)- पर एक्यूआई बहुत खराब दर्ज किया गया.

गुरुग्राम और फरीदाबाद की स्थिति कुछ बेहतर

गाजियाबाद में स्थिति मिली-जुली लेकिन कुल मिलाकर चिंताजनक रही. लोनी (425) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, जबकि इंदिरापुरम (385) और वसुंधरा (305) बहुत खराब श्रेणी में रहे. संजय विहार (290) ऐसा एकमात्र स्टेशन रहा जहां हवा ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज हुई.

गुरुग्राम और फरीदाबाद की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही. गुरुग्राम में दो स्टेशन ‘खराब’ और दो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहे. वहीं फरीदाबाद में सिर्फ एक स्टेशन पर हवा ‘खराब’ दर्ज की गई, जबकि बाकी सभी स्टेशनों पर एक्यूआई ‘मध्यम’ श्रेणी में रहा.

---- समाप्त ----