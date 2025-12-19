फॉग और स्मॉग से डबल डैंजर झेल रही दिल्ली, सुबह-सुबह जीरो विजिबिलिटी

दिल्ली और NCR में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई और फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा. राष्ट्रीय राजधानी में 19 दिसंबर को हवा की गुणवत्ता एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी की ओर बढ़ गई है. हवा की क्वालिटी गिरकर 387 हो गई है, जो फिर से गंभीर कैटेगरी के करीब है. ऐसे में दिल्ली फॉग और स्मॉग की वजह से डबल अटैक झेल रही है. कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
दिल्ली भर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 14 में AQI 400 से ज़्यादा है, जबकि ज़्यादातर जो बहुत खराब हैं, वे गंभीर कैटेगरी के कगार पर हैं.
दिल्ली-NCR (नोएडा और गाजियाबाद) में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हो गई है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सुबह के समय घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है.
दिसंबर का सबसे ठंडा दिन
गुरुवार को दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिसंबर का दिन रहा, क्योंकि अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम था. राजधानी में इस मौसम में अभी तक शीतलहर नहीं चली है और दिसंबर में इस समय तक जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, वह इस बार नहीं पड़ी है. मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज़्यादा था.
पहाड़ी इलाकों में कैसे हालात?
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) देहरादून के मुताबिक, उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले कुछ दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व देहरादून के मैदानी इलाकों में आज कोहरे का प्रभाव ज्यादा रहना का अनुमान है. हालांकि, देहरादून में मौसम साफ बना हुआ है.
IMD ने ऊधम सिंह नगर जिले में कुछ स्थानों पर कोल्ड डे कंडीशन की भी चेतावनी जारी की है. इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है और ठंड का असर बढ़ेगा.
मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, आज राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. 20 और 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. 3500 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा.
(देहरादून से अंकित शर्मा के इनपुट के साथ)