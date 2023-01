Delhi MCD Election: दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले बवाल, AAP का हंगामा, पार्षदों के बीच धक्का-मुक्की

मेयर चुनाव में वोटिंग से पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है. शपथ ग्रहण से पहले आप पार्षदों ने जमकर हंगामा किया. आप पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ ग्रहण कराने का विरोध जता रहे हैं. इस दौरान आप और बीजेपी पार्षदों में झड़प देखने को मिली.

#WATCH | Delhi: BJP and AAP councillors clash with each other and raise slogans against each other ahead of Delhi Mayor polls at Civic Centre. pic.twitter.com/ETtvXq1vwM