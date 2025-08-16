दिल्ली में फिर तेज रफ्तार थार का कहर, मोती नगर में बाइक सवार को मारी टक्कर, मौत

दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला. यहां मोती नगर इलाके में शुक्रवार देर रात बेकाबू थार सवार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार की मौत हो गई. वहीं, हादसे के बाद आरोपी थार छोड़कर फरार हो गया. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

जानकारी अनुसार 40 वर्षीय बेचू लाल किसी काम से बाइक से जा रहे थे. जैसे ही वह मोती नगर इलाके में पहुंचे, वैसे ही तेज रफ्तार बेकाबू थार सवार ने उन्हें टक्कर मार दी. जिससे बेचू की मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी थार छोड़कर फरार हो गया. इस घटना से लोग दहशत में आ गए.

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात एक थार सवार ने बाइक में टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार की मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी फरार हो गया. फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है. पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मृतक की पहचान 40 वर्षीय बेचू लाल के रूप में हुई है. फिलहाल बेचू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि थार चालक काफी स्पीड में था. आरोपी ने थार से नियंत्रण खो दिया था. टक्कर के बाद तुरंत ही बाइक सवार की मौत हो गई. आपको बता दें कि बीते दिनों भी इसी इलाके में एक तेज रफ्तार थार ने एक व्यक्ति को कुचल दिया था. जिससे व्यक्ति की मौत हो गई थी.

