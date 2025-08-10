दिल्ली के पॉश इलाके में तेज रफ्तार थार का कहर! पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचला, सड़क पर घंटों पड़ी रही एक की लाश

scorecardresearch
 

नई दिल्ली के 11 मूर्ति के पास चाणक्यपुरी के पॉश इलाके में रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को कुचल दिया. जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि एक की हालत गंभीर है. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को कुचला. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
नई दिल्ली के 11 मूर्ति के पास चाणक्यपुरी के पॉश इलाके में रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को कुचल दिया. जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां हादसा हुआ, वह स्थान राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है.

जानकारी के मुताबिक जिसकी मौत हुई है, वो सड़क पर पैदल जा रहा था. इसी दौरान थार ने उसे टक्कर मार दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद थार डिवाइडर से टकरा गई. जिससे थार की अगली पहिया भी खुल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के एक घंटे बाद तक मृतक की लाश सड़क पर ही पड़ी रही.

चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को कुचल दिया. जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. टक्कर इतनी तेज थी कि थार की आगे की पहिया निकल गई. 

फिलहाल थार चालक को हिरासत में ले लिया गया है. साथ ही थार भी जब्त कर ली गई है. थार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. आरोपी थार ड्राइवर 26 साल का युवक है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने दोस्त की थार ली थी. पूछताछ में उसने बताया है कि उसकी आंख लग गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ.

हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि उसने शराब पी रखी थी या नहीं. जिसके लिए आरोपी का मेडिकल करवाया जाएगा. कार से शराब की बोतलें मिली हैं. जिसकी जांच भी फोरेंसिक टीम ने की और बोतल से फिंगरप्रिंट भी लिया गया है.

