scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा, अब हर महीने मुफ्त मिलेगी पैक्ड चीनी

दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों के लिए खुशियों भरा ऐलान करते हुए अंत्योदय अन्न योजना के तहत 15 महीनों तक मुफ्त चीनी देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने अब खुली चीनी के बजाय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ब्रांडेड पैकेट बांटने को मंजूरी दी है.

Advertisement
X
दिल्ली में अब AYY कार्डधारकों को मुफ्त मिलेगी चीनी. (File Photo: ITG)
दिल्ली में अब AYY कार्डधारकों को मुफ्त मिलेगी चीनी. (File Photo: ITG)

नए साल की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के कार्डधारकों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कुल 15 महीनों के लिए हर महीने एक किलो ब्रांडेड पैक्ड चीनी मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

इस योजना से दिल्ली के लगभग 65,883 अंत्योदय परिवार सीधे लाभान्वित होंगे. प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह एक किलो सीलबंद और मानक ब्रांडेड पैकेट में चीनी निशुल्क प्रदान की जाएगी.

15 महीने मुफ्त मिलेगी चीनी

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Shabdotsav 2026
दिल्ली शब्दोत्सव का भव्य आगाज, CM रेखा गुप्ता बोलीं- यह भारत के पुनर्जागरण का समय
The Delhi Education Department said that no order has been issued regarding teachers counting stray dogs
‘शिक्षकों से कुत्तों की गिनती’ वाला AAP का दावा फर्जी, दिल्ली शिक्षा विभाग ने दर्ज कराई FIR
New year 2026 cm Rekha Gupta visits marghat Hanuman temple in Delhi
नए साल पर हनुमान मंदिर पहुंची CM रेखा, लोगों से की मुलाकात
सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पाप करने का आरोप लगाया है.
'झूठ बोलकर सीवर के पानी से छठी मैया की पूजा...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना
delhi assembly
'शीश महल' पर पेश की जाएगी CAG रिपोर्ट... 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा सत्र

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, ये कदम खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ गुणवत्ता, स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

इससे पहले उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकानों) पर खुली चीनी दी जाती थी, जिससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणु, कम वजन और गुणवत्ता संबंधी शिकायतें आती थीं. अब नई व्यवस्था में ब्रांडेड पैकेट से मात्रा की सटीकता और स्वच्छता सुनिश्चित होगी. दिल्ली सरकार पहले से ही राशन कार्ड के जरिए गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है, अब इस योजना के तहत 15 महीनों तक चीनी भी मुफ्त दी जाएगी.

अभी जारी रहेगी मौजूदा व्यवस्था

सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जब तक ब्रांडेड पैकेट के लिए नया टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाता. तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत वितरण जारी रहेगा, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

Advertisement

गरीबों का कल्याण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गरीबों का कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है. दिल्ली सरकार उसी विजन को धरातल पर उतारते हुए लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement