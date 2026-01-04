दिल्ली सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा, अब हर महीने मुफ्त मिलेगी पैक्ड चीनी

नए साल की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के कार्डधारकों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कुल 15 महीनों के लिए हर महीने एक किलो ब्रांडेड पैक्ड चीनी मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

इस योजना से दिल्ली के लगभग 65,883 अंत्योदय परिवार सीधे लाभान्वित होंगे. प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह एक किलो सीलबंद और मानक ब्रांडेड पैकेट में चीनी निशुल्क प्रदान की जाएगी.

15 महीने मुफ्त मिलेगी चीनी

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, ये कदम खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ गुणवत्ता, स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

इससे पहले उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकानों) पर खुली चीनी दी जाती थी, जिससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणु, कम वजन और गुणवत्ता संबंधी शिकायतें आती थीं. अब नई व्यवस्था में ब्रांडेड पैकेट से मात्रा की सटीकता और स्वच्छता सुनिश्चित होगी. दिल्ली सरकार पहले से ही राशन कार्ड के जरिए गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है, अब इस योजना के तहत 15 महीनों तक चीनी भी मुफ्त दी जाएगी.

अभी जारी रहेगी मौजूदा व्यवस्था

सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जब तक ब्रांडेड पैकेट के लिए नया टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाता. तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत वितरण जारी रहेगा, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

गरीबों का कल्याण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गरीबों का कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है. दिल्ली सरकार उसी विजन को धरातल पर उतारते हुए लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है.

